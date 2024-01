Apple bi na pametnim satovima, koji su predmet sudskog spora zbog patentnih prava, samoincijativno mogao da isključi spornu funkciju mjerenja nivoa kiseonika u krvi kako bi izbjegao trajnu zabranu njihove prodaje

Izvor: Apple

Nakon što je krajem prošle godine Apple, zbog sudskog spora oko patnentnih prava sa kompanijom Masimo, dobio zabranu prodaje svojih satova Watch Series 9 i Watch Ultra 2, a potom i suspenziju iste, u ovom slučaju sada dolazi do novog obrta.

I pored privremene dozvole da nastavi sa njihovom prodajom, Apple bi sada na pomenutim modelima pametnih satova mogao da isključi spornu funkciju mjerenja nivoa kiseonika u krvi.

Kako bi izbjegao moguću trajnu zabranu zbog patenta za pulsni oksimetar, odnosno senzor SpO2, za koga pomenuti proizvođač medicinskih uređaja tvrdi da je njihov, Apple na Series 9 i Ultra 2 satovima mogao da deaktivira taj senzor.

Ideja je da se funkcija SpO2 senzora onemogući do nove (konačne?) sudske odluke, odnosno do evenutalnog postizanja dogovora dvije strane, kako bi to pomoglo da se izbjegne potpuna zabrana prodaje tih satova na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

U slučaju po Apple pozitivnog ishoda, odnosno ukoliko dvije strane postignu sporazum, senzor bi bio ponovo aktiviran, a njegov softver adekvatno ažuriran.

Apple je, navodno, prodavcima već počeo da isporučuje nove količine Series 9 i Ultra 2 satova sa deaktiviranim SpO2 senzorom, uz napomenu da ne otvaraju pakovanja, niti da ih puštaju u prodaju.

Treba pomenuti i da će korisnicima u SAD koji su neki do spornih pamenih satova kupili ranije, SpO2 funkcije ostati dostupne sve dok konačna odluka u sporu Apple-a i Masima ne bude donesena.

Takođe, treba reći i da se ni ovaj spor, niti njegov konačni ishod ne odnose na Watch Series 9 i Watch Ultra 2 satove kupljene van Sjedinjenih Država, pošto se spor iskjučivo odnosi na prodaju u toj zemlji.