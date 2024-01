I pored pokušaja kompanije da se objašnjenjem iz izvuče iz slučaja pokrenutog 2017, vlasnici pogođenih uređaja u SAD su "presavili tabak", nakon čega su tužbu i dobili

Vlasnici iPhone telefona starijih generacija, koji su ranije tvrdili da Apple namjerno usporava rad njihovih uređaja i potom kolektivno tužili tu kompaniju, sada su konačno počeli da dobijaju odštete. Slučaj je pokrenut 2017. godine, kada je otkriveno da je Apple namjerno, softverski, putem podešavanja iOS operativnog sistema, usporava rad procesora u starijih modela svojih iPhone telefona.

Zvanično objašnjenje kompanije tada je glasilo da se na taj način čuva baterija i smanjuju "šokovi" koje uređaj trpi, što bi moglo da izazove prebrzo pražnjenje baterije ili iznenadno gašenje uređaja.

I pored pokušaja kompanije da se objašnjenjem iz svega izvuče, takva praksa Apple-a se nije baš svidjela mnogim vlasnicima uređaja u Sjedinjenim Državama, pa su nedugo potom "presavili tabak" i pokrenuli kolektivnu tužbu.

Slučaj, koji je dobio nadimak "baterigejt", trajao je do 2020. godine, kada je Apple pristao na nagodbu, podsjeća Bug. Poslednja žalba u tom procesu okončana je prošloga ljeta, čime je otvoren put za isplatu odštete po nagodbi, koja je "teška" čak 500 miliona dolara.

Modeli iPhone-a koji na koje se presuda odnosi su iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, kao i prva generacija iPhonea SE.

Svi vlasnici koji su imali neki od navedenih uređaja i, pri tom, se pridružili kolektivnoj tužbi, imaju pravo na odštetu. Njima će Apple isplatiti 92,17 dolara po uređaju.

