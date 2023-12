Reakcije igrača na željno isčekivanu igru The Day Before bile su toliko loše da je broj igrača za četiri dana opao za skoro 90 odsto, a naslov se ubrzo našao na Steam-ovoj listi 10 najgorih igara svih vremena. Studio Fntastic na to igračima poručio: "S**nja se dešavaju!

Izvor: Fntastic

Studio Fntastic zvanično je objavio svoje zatvaranje samo par dana nakon lansiranja svoje igre The Day Before, koja je prošle nedelje puštena u pretprodaju.

"Danas objavljujemo zatvaranjestudija. Nažalost, igra The Day Before je finansijski propala, a nama nedostaju sredstva da nastavimo da radimo na njoj. Sav naš prihod koristimo za otplatu dugova prema našim partnerima", navela je ta kompanija u saopštenju na platformi X.

Iz Fntastic-a dodaju da je budućnost igara The Day Before i Propnight "nepoznata, ali da će serveri ostati operativni". Igra je od tada uklonjen sa servisa za digitalnu distribuciju Steam.

Studio u saopštenju takođe ističe da tokom razvoja igre The Day Before "nije uzimao nikakav javni novac", kao ni da nije organizovao "crowdfunding" kampanje za prikupljanje sredstava: "Neumorno smo radili punih pet godina, prolivajući svoju krv, znoj i suze u igru", zaključili su iz studija Fntastic.

The Day Before – Gameplay Izvor: YouTube / GameSpot

Međutim, do zatvaranja je ipak došlo nakon što su neki igrači potrošili novac na igru, koja je u periodu ranog prednaručivanja koštala 39 dolara. Neki igrači su zato već tražili povraćaj novca, čak i prije objavljivanja vijesti o zatvaranju studija, piše IGN.

A sam rani pristup igre se odvijao u negativnoj atmosferi, u kojoj su stranice Steam-a bile preplavljene negativnim kritikama. Ne samo da je The Day Before pun bagova i serverskih problema, već su se mnogi žalili i da to nije ono što je prvobitno bilo reklamirano.

Iako je igra bila označna kao u MMO otvorenom svijetu, mnogi su za kratko vrijeme došli do zaključka da je ona zapravo pucačina. Reakcije su bile toliko loše da je broj igrača za četiri dana pao za skoro 90 odsto. Zato se The Day Before ubrzo našao na listi 10 najgorih igara svih vremena na Steam-u.

Propast igre koja se nalazila vrhu Steam-ove liste najpoželjnijih, logično, izazvao je poplavu negativnih komentara na društvenim mrežama i brojne tvrdnje da je reč o "najgorih igara ikada".

Neki kupci su The Day Before čak označili kao "prevaru", dok je portparol Fntastic-a potvrdio da oni, zajedno sa izdavačem igre, kompnija Mitona, zajedno sa Steam-om rade na tome da svi koji to žele budu obeštećeni, uz napomenu da Steam-ova politika refundiranja donekle ograničava povraćaj sredstava.

Na bijes i frustraciju razočaranih igrača, naročito zbog činjenice da je igra u prethodnom periodu bila prilično reklamirana, kao i njihove konstatacije da je Fntastic "apsolutna sramota za industriju video igara", taj studio je odgovorio tvitom koji je samo još potpalio ljutnju:

"Bilo je to naše prvo veliko iskustvo. S**nja se dešavaju."