Na našem testu se našao Xiaomi 13T Pro, uređaj koji uz određene uštede donosi istinsko flagship iskustvo.

Izvor: Stefan Stojanović

Kada su premijum telefoni kompanije Xiaomi u pitanju, prva polovina godine je rezervisana za najbolje što tehnološki gigant može da ponudi, a druga za T seriju istog broja, koja donosi mnoge flagship funkcije, uz određene uštede i po nižoj cijeni.

Ove godine, Xiaomi je krajem septembra lansirao Xiaomi 13T seriju u Berlinu, gdje smo imali priliku da se upoznamo sa novim telefonima, ali i da posvjedočimo da se kompanija uputila nekim novim putem. Tako je T serija prvi put dobila Leica brendirane kamere, IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, ali se i prvi put isključivo oslonila na Dimensity čipove.

Xiaomi 13T Pro, po mnogo čemu identičan, ali moćniji model 13T serije, se već neko vreme nalazi kod nas na testu, pa smatramo da je pravo vrijeme da vam prenesemo kako se pokazao u radu, kao i naše utiske o svemu što ima da ponudi.

Xiaomi 13T Pro DIZAJN

Dimenzije: 162,2 x 75,7 x 8,5 mm

Težina: 206 g

Materijali: Staklo, plastika

Zaštita: IP68, Gorilla Glass 5 zaštita ekrana

Zvučnici: Stereo

SIM: Dual Nano-SIM, eSIM

Ostalo: USB-C, IR dioda

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Xiaomi 13T Pro donosi poznat, ali dovoljno različit dizajn, po kojem jasno možemo da ga razlikujemo od drugih telefona u ponudi tehnološkog giganta. U pitanju je popularni "stakleni sendvič" koji nas svojim dimenzijama, zakrivljenom poleđinom, četvrtastim ostrvom sistema kamera i nejednakom debljinom rama neodoljivo podsjeća na Xiaomi 13 Pro. Međutim, za razliku od ovog modela, novi uređaj poseduje ravan ekran i ram, kao i zakošene ivice ostrva kamere.

Najveća razlika u dizajnu nije odmah uočljiva golim okom, ali u pitanju su materijali od kojih su ova dva uređaja izrađena. Kako bi spustio cijenu, Xiaomi je morao da uštedi u njihovom izboru, pa umjesto aluminijumskog rama, Gorilla Glass Victus zaštitnog stakla i keramičke poleđine, Xiaomi 13T Pro koristi plastični ram i Gorilla Glass 5. No, to nije nešto što će previše interesovati one koji svoj telefon prekrivaju zaštitnom maskom.

Mnogo važnije je da je Xiaomi konačno donio IP68 otpornost na vodu i prašinu u T seriju, zbog čega korisnici neće morati da se brinu da li će kiša ili prosuto piće uređaju nanijeti ozbiljne posljedice.

Kako je pametni telefon uređaj koji svakog dana koristimo satima, veoma je važno da udobno leži u ruci, a na Xiaomi 13T Pro zaista nemamo zamjerke. To se odnosi i na postavku tastera. Palac nam je prirodno padao na POWER taster na desnom boku, a oba kraja "klackalice" za kontrolu jačine zvuka su bila lako dostupna, te nije bilo potrebe za "gimnastikom".

Xiaomi je jedan od retkih proizvođača koji na svoje telefone još uvek ugrađuje IR diodu, a ne znamo zašto je to tako. Ovo je jedna od onih malih, ali veoma korisnih funkcija, pogotovo za nas koji smo redovno u potrazi za zaturenim daljinskim upravljačem, pa nam je veoma drago da je i ovaj put prisutna na vrhu uređaja.

Kada su zvučnici u pitanju, Xiaomi 13T Pro posjeduje hibridni stereo sistem, sa jednim zvučnikom na dnu i drugim u slušalici telefona. Kako slični sistemi ne "pucaju" u istim pravcima, Xiaomi je takođe implementirao rupice na gornjoj strani rama kako bi zvuk bio ravnomernije usmjeren, i u velikoj mjeri je uspjeo u tome. Naravno, najbolji balans bi se postigao simetričnim rešenjem, ali i dostupna postavka je veoma dobro odradila posao. Kvalitet zvuka je na visokom nivou, postojanje basa je primetno, vokali su jasni, a sviđaju nam se i visoki tonovi. Naravno, tu veliku ulogu igra Dolby Atmos, pa ne savetujemo da se ova funkcija isključuje u podešavanjima.

Za kraj priče o dizajnu, želimo da se dotaknemo i onih detalja koji nisu vidljivi. Ispod površine poleđine se nalazi NFC, a to znači mogućnost plaćanja telefonom, dok je, pored dostupne fiokice za Dual SIM, na raspolaganju takođe bila podrška za eSIM. Nažalost, kada je USB-C port u pitanju, USB 2.0 brzine žičnog prenosa neće nikoga impresionirati.

