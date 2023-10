Za kolonizaciju Mjeseca je neophodna izgradnja infrastrukture, a to uključuje i puteve.

Izvor: PAVER consortium / LIQUIFER Systems Group

Dok NASA i druge svemirske agencije pripremaju svoje buduće misije na Mjesecu, naučnici tvrde da su došli do nesvakidašnje metode za izgradnju puteva i platformi za sletanje na lunarnoj površini.

Prilikom sletanja lendera na Mesec ili vožnje rovera po površini, podiže se prašina. Zbog slabe gravitacije našeg prirodnog satelita, ove čestice ostaju u "vazduhu" znatno duže nego što je to slučaj na Zemlji, a to dovodi do značajnih oštećenja na lenderu i drugoj opremi tokom vremena. Ovaj problem bi bio znatno umanjen ukoliko bi postojala popločana površina za sletanje i kretanje. Srećom, nazire se rešenje.

Izvor: PAVER Consortium

Naučnici su razvili metodu za popločavanje lunarne površine pomoću moćnih lasera, koja bi, ukoliko bude prihvaćena, mogla da postane rešenje za izgradnju trajne infrastrukture na Mesecu, uz minimalnu potrebu za resursima sa Zemlje.

Ideja je da se koriste ogledala i sočiva kako bi se koncentrisala sunčeva svetlost koja bi topila regolit, rastresiti sloj materijala na Mjesecu, u stanje nalik staklu. U dosadašnjem razvoju ove tehnologije, naučnici su sunčevu svjetlost uspješno zamijenili ugljen-dioksidnim laserom od 12 kW na simuliranom lunarnom tlu.

Na ovaj način, iako bi bilo potrebno dostaviti mašinu na Mjesec, izgradnja popločanih površina bi zahtijevala samo materijale koji se već nalaze na njemu, čime bi znatno bili smanjeni troškovi. Ploče koje bi se proizvodile bi imale trouglasti oblik i spajale slično popločavanju behatonom, ali ovaj dizajn je podložan promjenama.

Ukoliko razvoj ove metode zaista bude prihvaćen, nema sumnje da će biti od velike koristi prilikom izgradnje buduće kolonije nakon povratka čovječanstva na Mesec posle više od 50 godina.