Nova funkcija omogućava Google Chrome-u skrivanje medijskih sadržaja i njihovih metapodatka na kontrolnoj tabli operativnog sistema

Izvor: Pixabay

Korisnici koji testiraju Canary verziju popularnog internet pregledača Google Chrome, uočili su novu funkciju: mogućnost skrivanja gledanja medijskih sadržaja (npr. gledanja videa) tokom korišćenja anonimnog načina rada.

Funkcija, koja nosi naziv "Hide media metadata in the flags menu when in Incognito" (odnosno "Sakrij medijske metapodatke u anonimnom načinu rada), omogućava Chrome-u da ne prikazuje selektivno medijske sadržaje ili njihove metapodatke (tj. informacije o mediju koji se trenutno reprodukuje) na kontrolnoj tabli operativnog sistema koji koristite.

Ovu funkcionalnost prvi je uočio sajt Windows Latest, koji je dokaze za to pronašao na platformi Chromium Gerrit, na kojoj se nalazi Google Chromium projekt otvorenog koda, čiji kod programeri mogu slobodno da unapređuju. Tamo je otkriveno nekoliko referenci za ovu novu funkciju.

Windows Latest takođe navodi i da Google želi da ovu funkciju uvede na sve sisteme za koje je Chrome dostupan: Windows, Mac, Linux, Chrome OS, kao i mobilne operativne sisteme Android i iOS.

Šta se dešava kada aktivirate funkciju?

Kada je funkcija uključena u Windowsu, Google Chrome prestaje da prikazuje ​​informacije o medijima koji se prikazuju, kao što su npr. naslovi i imena umetnika i drugi detalji, u prozoru za kontrolu medija ili sistemskom polju Windowsa.

To takođe onemogućava pojavljivanje tih informacija i na zaključanom ekranu uređaja. Umesto njih, prikazaće se logotip Google Incognito uz tekst: "Sajt reprodukuje video."

Ova novina će ispraviti prethodni problem sa privatnošću, zbog koga su informacije o otvorenom medijskom sadržaju bile prikazivane i kada je video bio minimizovan.

Kako se pretpostavlja, nova funkcija bi trebalo da bude uključena u buduće ažuriranje Google Chrome-a, i to najverovatnije u isto ono koje bi korisnicima trebnalo da donese očekivani novi dizajn popularnog pregledača. Ažuriranje se očekuje pre kraja ove godine.