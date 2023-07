U vrijeme kada svaki dio života možemo da podijelimo na društvenim mrežama, postavlja se pitanje da li je pametno objavljivati slike djece. Kakve to opasnosti nosi, pogotovo sa razvojem vještačke inteligencije?

Mnogi će reći da je rođenje djeteta najvažniji trenutak u životu roditelja. Neprospavane noći i beskrajna briga su cena koju mnogi rado plate kako bi posmatrali kako dio njih i dio osobe koju vole raste, razvija se, uči i postaje samostalno. Ljubav i ponos koju osjećamo prema svom djetetu se ne može postaviti ni na jedan tas, pa nije teško shvatiti zašto želimo da taj osjećaj podelimo sa nama dragim ljudima, pa čak i sa cijelim svijetom.

U današnje vrijeme, društvene mreže nam omogućavaju da upravo to uradimo lako - isuviše lako, u samo par klikova - a da cio postupak djeluje potpuno bezbjedno. Međutim, nije, nikada nije ni bio, ali danas je to pogotovo tačno, i to ni manje ni više nego zahvaljujući razvoju vještačke inteligencije.

Iako želimo da vjerujemo da fotografije koje smo objavili na internetu neće pasti u pogrešne ruke, surova realnost je da među nama postoje pojedinci koji imaju zle namjere, a razvoj vještačke inteligencije, odnosno modela za generisanje slika i deepfake snimaka se u rukama pedofila pokazao kao veoma moćno oružje.

Daleko od očiju javnosti, u dubinama mračnog veba, odnosno u skrivenom dijelu interneta kojem se može pristupiti samo pomoću posebnih pregledača, kriju se forumi na kojima se okupljaju pedofili iz svih krajeva sveta. Na njima je pronađeno hiljade eksplicitnih slika i videa koje su nastale korišćenjem vještačke inteligencije, kao i detaljna uputstva za generisanje novog sadržaja.

Kako tvrdi Rebeka Portnof, jedna od čelnih ljudi u Thorn-u, neprofitnoj organizaciji za bezbjednost djece, pedofili koriste alatke vještačke inteligencije kako bi spajali nove slike djece sa sadržajem poznatih žrtava, ali i kako bi stvorili potpuno novi, veoma realističan eksplicitni sadržaj - za samo nekoliko sekundi. Prema njenim riječima, količina takvog sadržaja raste iz mjeseca u mjesec.

Generisanje slika pomoću vještačke inteligencije je tema kojom smo se mnogo puta bavili na SmartLife portalu. Najpoznatiji modeli su DALL-E, Midjourney i Stable Diffusion, koje su njihovi tvorci trenirali na milijardama slika sa interneta. Koristili smo ih da oživimo neke fantastične ideje, a drugi su ih upotrebljavali da rekreiraju kadrove iz najpoznatijih domaćih filmova ili da ožive slavne ličnosti koje više nisu među nama.

Međutim, u rukama pedofila slična tehnologija se koristi u zlonamjerne svrhe, a sve što im je potrebno jeste jedna fotografija djeteta.

Kako bi prikazao opasnosti koje vrebaju od dijeljena slika svog djeteta na internetu, Deutsche Telekom je objavio jedan veoma efektivan snimak koji možete pronaći ispod, a koji preporučujemo svakom roditelju da ga pogleda: