Tim psihologa u Velikoj Britaniji utvrdio je da Arion Kurtaj, tinejdžer albanskog porijekla, nije sposoban za suđenje. Ovaj 18-godišnjak se tereti da je kao član hakerske grupe Lapsus$ hakovao i ucjenjivao kompanije Rockstar Games, Uber i Revolut.

Sredinom septembra prošle godine, Kurtaj je navodno izazvao sajber incident kada je probio zaštitu Uber servera, što mu je omogućilo gotovo neograničen pristup kompanijskim sistemima. Tvrdi se da je ovaj napad bio gori od onog iz 2016. godine, kada su kompromitovani podaci 57 miliona Uber korisnika i vozača.

Međutim, Kurtaj je u žižu javnosti dospio kada je istog mjeseca navodno upao u sisteme kompanije Rockstar, a zatim na internet procurio 90 snimaka najočekivanije igre svih vremena - GTA 6 - kao i 3 GB raznovrsnog materijala. Iako je matična kompanija Take-Two brzo reagovala i skinula procurele fajlove sa interneta, veliki broj ljudi ih je već preuzeo na svoje računare. Tvrdi se da je tinejdžer prije curenja ovih fajlova pokušao da ucijeni Rockstar, zahtijevajući petocifrenu sumu kako ih ne bi objavio.

Britanski sud tereti tinejdžera albanskog porijekla za još nekoliko upada i ucjena, i to po 12 tačaka. Kurtaj je već priznao krivicu za neke od njih, međutim, tim psihologa je sada utvrdio on nije mentalno sposoban za suđenje. U ovoj zemlji to znači da neko nema sposobnost da mu se sudi zbog invaliditeta ili mentalnog poremećaja, odnosno da nije u stanju da razumije optužbe, prirodu postupka ili dokaze.

Zbog takve procjene porota neće Kurtaja proglašavati krivim ili nevinim, već će samo presuditi da li član hakerske grupe Lapsus$ počinio djela koja mu se stavljaju na teret.

