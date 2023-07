Huawei iznova i iznova dokazuje da je majstor svog zanata, a najnoviji telefon na preklop je još jedna potvrda toga.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Na test nam je stigao najnoviji savitljivi telefon kompanije Huawei - Mate X3. U pitanju je jedan od najtanjih i najlakših uređaja ove vrste, sa impresivnim dizajnom, odličnom izradom i vrhunskim specifikacijama.

Uređaji na preklop nisu jeftini, njihova cijena je za većinu nepremostiva prepreka, pa proizvođači na raspolaganju imaju drastično manju publiku. U ovakvim tržišnim uslovima, od ključnog je značaja pronaći pravi recept, istaći se među konkurencijom i privući što veći broj kupaca.

Na papiru, čini se da Mate X3 ima sve što je neophodno za uspjeh, ali potrebno je da to i dokaže - ipak je papir jedno, a korisničko iskustvo nešto sasvim drugo. Zato, hajde da vidimo šta je to što najnoviji savitljivi telefon može da ponudi.

Huawei Mate X3 DIZAJN

Dimenzije: 156,9 x 72,4 x 11,1 mm (sklopljen), 156,9 x 141,5 x 5,3 mm (otklopljen)

Težina: 239 g

Materijali: Aluminijum, staklo, veganska koža

Zaštita: IPX8, Kunlun Glass zaštita ekrana poklopca

Zvučnici: Stereo

SIM: Dual Nano-SIM

Ostalo: USB-C (USB 3.1), IR dioda

Jedan od najvećih problema savitljivih telefona su dimenzije i težina. Koristiti ovu vrstu uređaja u otklopljenom stanju se ne razlikuje previše od korišćenja tableta, ali to je i poenta, zar ne? Međutim, problem nastaje kada se uređaj zaklopi. Tada, ukupna debljina dolazi do izražaja, a korišćenje telefona jednom rukom postaje izuzetno naporno.

Telefoni na preklop još uvijek nisu tamo gdje bi trebali biti, ali ako je cilj brisanje granica između regularnih i savitljivih uređaja, Huawei je tom cilju prišao bliže nego iko drugi. Sa debljinom od samo 11,1 mm i težinom od 239 grama, Mate X3 je najtanji model ove vrste, ali i jedan od najlakših koji se mogu pronaći na današnjem tržištu. Zahvaljujući ovim karakteristikama, rukovanje telefonom je bilo izuzetno udobno, sigurno i značajno lakše u odnosu na konkurentne modele. Zapravo, možda ovome u prilog najbolje govori činjenica da smo često zaboravljali da ne koristimo "normalan" uređaj, kao i to da ni u jednom momentu nismo poželjeli da se vratimo regularnoj formi.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Velike zasluge za sigurnost telefona u ruci idu veganskoj koži na poleđini, koja je pod prstima davala dovoljno otpora da ulije povjerenje da nam uređaj neće iskliznuti, što je izuzetno važno kada se rukuje spravom koja košta kao dva flagship telefona. Ipak, čak i da do pada dođe, Huawei je uradio sve u svojoj moći kako bi Mate X3 ostao zaštićen. Unutrašnji ekran je po svojoj prirodi zaštićen u sklopljenom stanju, a kako bi se spriječio lom ekrana poklopca, kineski gigant je koristio sopstveno Kunlun Glass zaštitno staklo koje smo već imali priliku da vidimo na P60 Pro modelu, a sve je to upakovano u aluminijumsko tijelo. Kupci neće morati da brinu kada svoj uređaj budu koristili u blizini vode, jer je prisutna IPX8 otpornost, ali kao što je to slučaj sa svim telefonima na preklop, neophodno je obratiti pažnju na sitne i krupne česticama.

Poleđina osim veganske kože krije i kružno ostrvo sistema trostrukih kamera, izrađeno od metala i stakla. Njegova pozicija na sredini znači da prsti neće lako upadati u kadar tokom fotografisanja, a njegov oblik, koji se pod različitim uglovima izdiže do staklene ravni, pokazao se kao odličan za udobno polaganje kažiprsta. Prednja strana je, razumije se, rezervisana za ekran, koji na svom vrhu posjeduje izrez selfi kamere, a dodatnu selfi kameru je moguće pronaći i u izrezu unutrašnjeg ekrana.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Na dnu uređaja se nalazi USB-C port, dva otvora mikrofona i zvučnik, dok je na vrhu smještena IR dioda za upravljanje uređajima, kao i drugi zvučnik stereo sistema. Očekivano, usled nedostatka prostora, Mate X3 ne nudi zvuk koji može da parira najboljim rješenjima na tržištu, ali to ga nije spriječilo da i dalje pruži iznenađujuće dobro iskustvo slušanja, na kojem bi mnogi telefoni mogli samo da mu pozavide.

Nažalost, podrška za eSIM je izostala, te je neophodno koristiti hibridnu dual-SIM fiokicu na desnom boku uređaja, u koju se takođe može ubaciti memorijska kartica. Tu su i tasteri za kontrolisanje jačine zvuka i POWER dugme koje je ujedno i senzor otiska prsta, a upravo je ono naša jedina zamjerka koju imamo u vezi dizajna. Kao senzor, POWER dugme radi odlično, međutim, ne samo da je postavljeno pola centimetra više nego što bismo voljeli, već se po prirodi telefona nalazi izvan centra, pa je rezultat veoma često bio neuspješno otključavanjima uređaja. Naravno, živ se čovjek na sve navikne, pa ne sumnjamo da bi i mi vremenom uspjeli da senzor pravilno pogađamo iz prve, ali tokom testa to nismo uspjeli.

Međutim, najvažnija strana telefona na preklop je levi bok, na kojem se nalazi komponenta bez koje postojanje ove vrste uređaja ne bi bilo moguće - šarka - a Huawei je na ovom polju odradio fenomenalan posao i zadao domaći zadatak konkurenciji. Prije svega, telefon se sklapa savršeno ravno, bez kosina i bez prostora između stranica. Tokom otklapanja, šarka je dovoljno snažna da zadrži poziciju od 30. do 160. stepena po našoj slobodnoj procjeni, što je zaista impresivno. Kada se otklopi, to čini savršeno, u potpunih 180 stepeni, i zadržava tu poziciju bez ikakvog pomjeranja, čak i kada se uređaj trese. Međutim, ono što je najimpresivnije jeste koliko je unutrašnji ekran ravan u otklopljenom stanju, odnosno koliko je udubljenje na sredini neprimjetno.

Huawei Mate X3 EKRAN

Ekrani: OLED

Dijagonala: 6,4 inča (ekran poklopca), 7,85 inča (unutrašnji ekran)

Rezolucija: 1.080 x 2.504 piksela (ekran poklopca), 2.224 x 2.496 (unutrašnji ekran)

Brzina osvežavanja: Do 120 Hz

Prikaz: HDR10+

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Za razliku od nekih drugih modela na preklop, ekran poklopca Mate X3 uređaja ne dolazi u čudnim dimenzijama. U pitanju je 21:9 odnos stranica koji kompanija Sony već godinama koristi na svojim Xperia telefonima, pa slobodno možemo reći da je u granicama onoga što se smatra normalnim.

Iskustvo korišćenja ovog displeja je odlično - boje su jarke, prikaz je oštar, a upravljanje istim je veoma glatko zahvaljujući brzini osvježavanja do 120 Hz, te nema sumnje da je u pitanju flagship OLED panel. Iako Huawei nije precizirao do koliko nita se ekrani osvjetljavaju, uopšte nemamo zamjerku na vidljivost u svim uslovima, od potpunog mraka do direktne sunčeve svjetlosti.

Ipak, zvijezda ovog uređaja je definitivno unutrašnji ekran, kojem će korisnici pribjegavati kada im je potrebno više prostora. Svi kvaliteti ekrana poklopca su prisutni i ovdje, od same slike do prikaza u različitim uslovima osvjetljenja. Bilo da smo gledali klipove na YouTube-u ili igrali PUBG, ovaj displej nam je pružio sve što smo željeli.

Huawei Mate X3 PERFORMANSE i SOFTVER

Čipset: Snapdragon 8+ Gen 1

Procesor: Osmojezgarni - 1 x Cortex-X2 (3,19 GHz), 3 x Cortex-A710 (2,75 GHz), 4 x Cortex-A510 (2,0 GHz)

Grafika: Adreno 730

RAM: 12 GB

Interna memorija: 256, 512, 1024 GB, UFS 3.1

Korisnički interfejs: EMUI 13.1

Huawei Mate 3 koristi prošlogodišnji Snapdragon 8+ Gen 1 čipset kompanije Qualcomm, čiji modem je uskraćen mogućnosti povezivanja na 5G mrežu. Iako nije u pitanju najnovije rješenje, i dalje pruža vrhunske performanse na svim poljima. U našem slučaju, čipset je na raspolaganju imao 12 GB RAM i 512 GB interne memorije, što je više nego dovoljno, čak i za najnaprednije zadatke.

Tokom testiranja, svi zadaci su bili odrađeni na visokom nivou - od skrolovanja kroz pregledač do gejminga. Jednostavno, nije bilo situacije kada se ovaj uređaj nije pokazao sposobnim, a veoma je važno da je prebacivanje sa jednog ekrana na drugi proteklo veoma glatko. Međutim, tanak dizajn je pokazao slabosti na sintetičkim testovima izdržjivosti. Debljina od 5,3 mm kojom komponente raspolažu nije dovoljna za efikasan sistem za odvođenje toplote, zbog čega je Snapdragon pod punim opterećenjem morao da drastično obori svoju brzinu takta već nakon 15 minuta.

Naravno, sintetički testovi nisu mjerilo stvarne upotrebe, već samo krajnjih limita telefona. Tokom svakodnevnog korišćenja, Mate X3 se nije pregrevao, čak ni u igrama, a pad performansi nije bio primjetan.

Kao i ostali telefonu u Huawei ponudi, Mate X3 pokreće EMUI 13.1 korisnički interfejs zasnovan na Android operativnom sistemu. U našim očima, ovaj softver je jedno od boljih rješenja koje korisnicima pruža mnogo - kako vizuelno, tako i funkcionalno. Ikonice aplikacija su krupne, pokretač nudi pregršt korisnih dodataka poput podesivih foldera, vidžeti izgledaju moderno, a korišćenje je veoma intuitivno i lako.

Nema potrebe da dužimo o problemima sa kojima se Huawei suočava, ali važno je istaći da Mate X3 ne koristi servise i aplikacije kompanije Google, već sopstveno rješenje - HMS. Ovo znači da korisnicima nije na raspolaganju Google Play Store, već da se aplikacije preuzimaju kroz AppGallery prodavnicu. Naravno, ovo ne znači da ne postoji način da se Google aplikacije instaliraju. Štaviše, uraditi to je veoma lako pomoću Gbox-a, te je situacija daleko bolja nego što je to bio slučaj prije par godina, a dostupna rješenja postaju sve bolja i bolja.

Huawei Mate X3 BATERIJA I PUNJENJE

Baterija: Litijum-polimer

Kapacitet: 4.800 mAh

Punjenje: 66 W žično, 50 W bežično, 7,5 W obrnuto bežično

Huawei Mate X3 KAMERE

Glavna kamera: 50 MP, OIS, f/1.8, PDAF, Laser AF

Periskopska kamera: 12 MP, OIS, 5x optički zum, f/3.4, PDAF

Ultraširokougaona kamera: 13 MP, f/2.2, AF

Selfi kamera: 8 MP, f/2.4 (unutrašnja), 8 MP, f/2.4 (spoljašnja)

Huawei Mate X3 CENA

Cena: oko 2.475 evra

ZAKLJUČAK

Iako preskup, nema sumnje da je Huawei Mate X3 fenomenalna sprava. U pitanju je model koji zadaje primjer drugim proizvođačima kako telefon na preklop treba da izgleda i šta sve treba da ponudi kupcu, zbog čega ga toplo preporučujemo svakom ko može da ga priušti.

Od dizajna i izrade do odličnih ekrana i najboljih kamera u segmentu, Huawei je itekako uspio da se istakne i postane vrijedan pažnje mnogih. Najbliži je pokušaj da se obriše granica između savitljivih i regularnih modela, a kada ova vrsta uređaja konačno sazri i postane ono što treba da bude, nema sumnje da će na tom putu ime Mate X3 telefona biti upisano zlatnim slovima.

Huawei Mate X3 ZA

Zapanjujuće tanak

Fenomenalan dizajn i izrada

Odlični ekrani

Kamere bolje od konkurencije

Solidna autonomija baterije