Nakon nesreće u kojoj je ostala bez ruke i noge, Sara će dobiti bioničku ruku vrijednu skoro 300.000 eura.

Izvor: GoFundMe, COVVI

Sara De Lagard, žena koja je ostala bez ruke i noge u nesreći u londonskom metrou, postaće prva osoba koja će upravljati revolucionarnom bioničkom rukom pomoću svojih misli, a sve zahvaljujući vještačkoj inteligenciji.

Prije devet mjeseci, Sara je na stanici metroa čekala voz kojim je trebala da se vrati kući sa posla. Međutim, okliznula se i pala između šina i platforme, a voz koji je napuštao stanicu joj je pregazio ruku i nogu. Prošlo je 15 minuta prije nego što je iko čuo njeno zapomaganje, a nesrećnu ženu je u međuvremenu pregazio još jedan voz. Hitna služba je hitno prebacila u bolnicu, gdje su joj pregaženi ekstremiteti amputirani.

Tokom višemjesečnog boravka u bolnici, Sara je saznala da je vrijeme čekanja na prostetičku ruku veoma dugo, kao i da je funkcionalnost rješenja za osobe kojima je ruka amputirana iznad lakta veoma ograničena. Međutim, Sara je takođe saznala za revolucionarnu bioničku ruku koja bi njen život vratila u normalu, ali bi takvo rješenje morala sama da finansira.

U pitanju je rješenje kompanije COVVI, nazvano COVVI Hand. Ova bionička ruka koristi veliki broj strateški postavljenih elektroda na ramenu kako bi pomoću vještačke inteligencije pročitala misli osobe koja njom upravlja, pružajući širok spektar velikih i malih pokreta.

Vidi opis Žena koju su pregazila dva voza postaje prva osoba sa bioničkom rukom koja čita misli pomoću vještačke inteligencije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: COVVI Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: COVVI Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: COVVI Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: COVVI Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: COVVI Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: COVVI Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: COVVI Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: COVVI Br. slika: 8 8 / 8

Kako je cena ove napredne bioničke ruke čak 250 hiljada funti, njen muž Džeremi je u novembru 2022. godine na GoFundMe sajtu pokrenuo kampanju i zamolio ljude da doniraju, a veliki broj se odazvao njegovom pozivu. Do danas, za Saru je pristiglo više od 2.400 donacija, i prikupljeno je skoro 300 hiljada fundi. Zahvaljujući ovom novcu, Sara već nedeljama trenira sa inženjerima kompanije COVVI, a krajem mjeseca bi trebala da dobije svoju novu ruku.

Veštačka inteligencija koja pokreće bioničku ruku interpretira signale koji pokušavaju da dopru do ruke koje više nema, i vremenom uči šta je osoba koja upravlja bioničkom rukom htjela da uradi. "Kada pokušam da upravljam njom, potrebno mi je puno koncentracije - zaista moram da razmišljam - a to me umara. Ono o čemu mnogi ne razmišljaju jeste da su svi naši pokreti urođeni. Na primjer, kada učite da vozite automobil, veoma ste pažljivi oko svega i duboko skoncentrisani, a to je iscrpljujuće. Ipak, ako premotate film nekoliko godina unaprijed, to možete učiniti u snu", kaže Sara.

"Moja djeca misle da je urnebesno što ću morati svako veče da skidam svoju ruku i punim je pomoću USB kabla, kao što oni puni svoje telefone", priča kroz smjeh Sara, koja za sebe tvrdi da će uskoro postati "80 odsto čovjek, 20 odsto robot".