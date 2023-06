Izbor veš mašine za pranje i sušenje veša nikad nije bilo lakši - 2u1 rešenje nove generacije dostupno je i kod nas!

Izvor: YouTube / Hisense Europe

Ključna reč od koje danas sve polazi jeste POVEZANOST. I mada će većina ljudi ovu reč prvo povezati baš uz poslovni aspekt života, ona je izuzetno, rekli bismo i mnogo važnija u privatnom. Danas sve lakše obavljamo povezani jedni s drugima, a posebno sa svojim kućnim uređajima. Naravno, ne smemo zaboraviti ni vezu između njih samih - uređaja - kakvi su televizori i telefoni, klime i telefoni, ali i smartfona i mašina za pranje i sušenje veša.

Gde je povezanost, tu je i aplikacija, a samo jedna aplikacija dovoljna je da umrežite sve svoje uređaje na jednom mestu i kontrolišete ih i upravljate njima sa svog mobilnog telefona kao da ste kod kuće - čak i kada niste! Uz pomoć́ nove Connect Life aplikacije, moguće je povezati i bilo koju Hisense 5S mašinu za pranje i/ili sušenje veša na Wi-Fi, a potom i na smartfon i iskoristiti vreme na efikasniji i lepši način.

Hisense 5S kombinovana mašina za pranje i sušenje veša od 10 kilograma, dostupna u dva modela, donosi nove tehnologije u domove širom sveta obezbeđujući da se veš opere brzo, efikasno i ekološki prihvatljivo. Ova mašina namenjena je modernom domaćinstvu, čiji članovi vode aktivan način života i uvek su u pokretu.

Inovativna Auto dosing opcija i efikasnost

Hisense 5S 2u1 mašina za pranje i sušenje veša je ekološki još prihvatljivija. Sama "dozira" koliko sredstava za pranje i omekšivača će iskoristiti tokom ciklusa pranja, u zavisnosti od količine veša zahvaljujući jedinstvenoj Auto dosing opciji. Sve što je potrebno jeste napuniti pregradu za doziranje deterdženta do jedan litar i omekšivača do pola litre jednom mesečno i prepustiti odluku mašini. Isto važi i za potrošnju vode i električne energije (do A klase). Posebni senzori mere težinu veša i na osnovu toga isporučuju dovoljnu količinu praška i omekšivača.

Pored svega toga, sam proces pranja je izuzetno efikasan, koristeći paru visoke temperature i eliminišući 99,9% bakterija Ešerihija koli i Zlatne stafilokoke, koje se zakače za odeću. I ne samo da mašine peru veš, već se i same čiste, uklanjajući bakterije kroz poseban proces čišćenja bubnja i kutije za doziranje deterdženta.

Značajno je unapređena i efikasnost ove mašine. Hisense Quick Dry 30’ je inovativan program sušenja, koji štedi i vreme i energiju. U roku od samo pola sata možete da dobijete zadovoljavajuće rezultate kao kod redovnih programa sušenja, koji traju duže. Ove mašina je, takođe, i pametna: ugrađeni senzori visoke preciznosti prate količinu i temperaturu preostale vode, automatski prilagođavajući vreme sušenja, što dovodi do uštede vremena i energije i izbegavanja prekomernog oštećenja tkanine usled toplote.

Hisense 5S 2u1 mašina će biti nežna prema vašem vešu dok ga bude sušila i neće ga izgužvati. Bubanj će prestati da se zagreva i okreće povremeno na svakih 5 minuta, efikasno sprečavajući da odeća ostane u istom položaju predugo i time će izbeći boranje i gužvanje veša.

Nova ConnectLife aplikacija

Zaboravite na uporne fleke! U novoj Hisense ConnectLife aplikaciji odabirom različitih tipova tkanine, boje, nivoa uprljanosti i specifičnih fleka, mašina za pranje veša će oprati vašu odeću savršenom kombinacijom prave temperature, vremena i vode, pa će vaša odeća uvek biti u najboljem stanju.

Mašinu povežite na aplikaciju ConnectLife i kućnu Wi-Fi mrežu i bićete u prilici da korišćenjem jednostavnih klizača podesite način pranja, ali i da uključujete, isključujete i koristite svoju Hisense 5S mašinu čak i kada niste kod kuće.

Trenutno su u Hisense Srbija ponudi dve Hisense 5S 2u1 mašine za pranje i sušenje veša, kapaciteta 10 ili 12 kilograma sa produženom garancijom od pet godina, do čak 10 godina za modele sa inverter motorom.

Hisense 5S serija dostupna je za kupovinu onlajn, ali i u svim Hisense Gorenje centrima širom zemlje, kao i kod ovlašćenih prodavaca.