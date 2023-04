Nakon 10 godina od "petice", deluje da smo sve bliže momentu kada ćemo zvanično čuti prve informacije o najnovijem izdanju Grand Theft Auto igre.

Ako postoji igra za koju je čuo ceo svet, onda je to definitivno GTA. Upravo zbog toga, nema sumnje da je Grand Theft Auto 6 jedna od najisčekivanijih igara današnjice. Koliko tačno ćemo morati da čekamo? Bojimo se da to samo Rockstar Games zna, ali prema najnovijim informacijama, to mi moglo da se desi najkasnije 17. maja, odnosno do datuma kada će se kompanija održati sastanak sa investitorima o zaradi.