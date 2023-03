Kompanija Oppo je upravo predstavila Find X6 Pro flagship pametni telefon, koji donosi više nego impresivne specifikacije.

Izvor: OPPO

Na domaćem tržištu se mogu pronaći pametni telefoni raznih proizvođača, a dovoljno uporni kupci na različite načine mogu da dođu i do onih koji nisu zvanično dostupni. Jedan od tih imena je i Oppo, koji uprkos popularnosti realme i OnePlus, brendova koji su proistekli iz ove kompanije, nije i sam uspeo da se ozbiljnije nametne u Evropi.

Razloge toga ćemo ostaviti za neku buduću analizu, međutim, ako je suditi po upravo predstavljenom Oppo Find X6 Pro modelu, jedan od njih definitivno nije nedostatak telefona koji mogu da uđu u klinč sa najvećima.

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6 Pro, flagship pametni telefon u pravom smislu te reči, je jednostavno odbio da napravi bilo kakav kompromis. Pod ovim pre svega mislimo na sistem zadužen za snimanje i fotografisanje, jer je kompanija, kako sama tvrdi, donela tri glavne kamere.

Apsolutno pozdravljamo ovu odluku, jer Oppo, pored IMX989 1-inčnog senzora od 50 MP, koji smo videli i na vivo X90 Pro i Xiaomi 13 Pro, nije štedeo na sekundarnim kamerama, već je za potrebe ultraširokougaone i periskopske kamere uposlio IMX890 senzor od 50 MP! Sva tri senzora su optički stabilizovana, a f/2.6 otvor blende periskopske kamere, koja poseduje 2,8x optički zum, je čini najsvetlijom na tržištu.

Kako bi ovaj sistem trostrukih kamera pružio svoj maksimum, telefon koristi sopstveni Oppo čip za procesuiranje signala slike - MariSilicon X - zahvaljujući kome kompanija tvrdi da može da postigne najbolju stabilizaciju slike na periskopskoj kameri do sada. U svemu ovome im je pomogla poznata kompanija Hasselblad, sa kojom Oppo već neko vreme sarađuje.

Fenomenalne specifikacije se nastavljaju i "ispod haube", te je kompanija izabrala najbolji čipset kompanije Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, koji će korisnicima pružiti odlične performanse u svakodnevnom radu, ali i u najzahtevnijim zadacima kao što su gejming i obrada slika i videa.

Ako mislite da smo olako rekli da ovaj telefon ne pravi kompromise, podatak da se zakrivljeni AMOLED ekran ovog telefona maksimalno osvetljava do rekordnih 2.500 nita će vam sigurno promeniti mišljenje. Ne samo to, rezolucija je 1.440 x 3.168 piksela, a panel koristi LTPO3 tehnologiju, što znači da je brzina osvežavanja dinamička - od 1 do 120 Hz. Kako bi gledalački ugođaj bio potpun, ekran veličina 6,82 inča nudi podršku za gledanja Dolby Vision i HDR10+ sadržaja.

Ništa manje impresivna nije ni brzina punjenja baterije od 5.000 mAh, koja se do 100% napuni za samo 28 minuta pomoću punjača od 100 W. Find X6 Pro takođe podržava bežično punjenje snagom do 50 W, kao i obrnuto bežično punjenje do 10 W.

Oppo Find X6 Pro dolazi u tri boje: crnoj, zelenoj i belo-braon. U belo-braon boji, gornji deo poleđine je stakleni, dok je na donjem veganska koža. Dostupan je u konfiguracijama od 12/256 GB, 16/256 GB i 16/512 GB. Nažalost, za razliku od svog prethodnika, bojimo se da ovaj uređaj neće stići u Evropu, a potrošači u Kini će za njega morati da izdvoje najmanje 5.999 juana, što je oko 810 evra.