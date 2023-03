Ukoliko ste primetili da vaš usisivač slabo vuče, a ima snažan motor, problem je nedostatak usisne snage. Saznajte šta je usisna snaga i kako da prepoznate usisivač sa velikom usisnom snagom.

Izvor: Pexels

Jedan od najpotrebnijih i najkorisnijih uređaja iz domena malih kućnih aparata je svakako usisivač. U većini domova usisivač je u upotrebi u proseku dva puta nedeljno, a u određenim periodima i češće - gotovo svakodnevno.

Usisivač predstavlja jednog od najvažnijih saveznika kada je reč o održavanju urednosti i higijene životnog ili radnog prostora, a da bi usisivač mogao da postigne maksimalne rezultate važno je da njegova usisna snaga bude na odgovarajućem tj. visokom nivou.

U ovom tekstu dajemo odgovore na pitanja šta je usisna snaga usisivača i zbog čega predstavlja jednu od najbitnijih stavki u njegovom radu.

Šta je usisna snaga usisivača i po čemu se ona razlikuje od snage motora usisivača?

Često vlada mišljenje da je usisna moć usisivača srazmerna snazi njegovog motora. Zbog toga se događa da se kupci odlučuju za usisivače sa motorom snage od 2.000 W i jačim, verujući da usisivač sa takvim motorom bolje usisava.

Međutim, snaga motora nije direktan pokazatelj toga kolika je zapravo usisna snaga usisivača. Tako usisivači sa snažnim motorima nisu nužno i usisivači sa velikom usisnom snagom.

Izvor: Pexels

Usisivač sa snažnim motorom jednostavno podrazumeva da je priključna snaga uređaja velika i da njime možete usisavati i veće površine, bez bojazni da će se motor pregrejati i pokvariti, ali samim tim se troši i više električne energije.

S druge strane, usisna snaga usisivača označava kojom snagom usisivač uvlači vazduh u cev odnosno četku, tj. kojom će snagom prljavština i druge nečistoće biti usisane u posudu ili kesu.

Usisna snaga usisivača je uvek mnogo manja od snage motora i izražava se u vatima (W) ili kilopaskalima (kPa). Informacije o tome kolika je usisna moć usisivača nisu uvek jasno istaknute u tehničkim specifikacijama na našem jeziku, pa ukoliko niste sigurni kolika je usisna snaga usisivača kojeg imate ili modela koji želite da kupite - proverite i specifikacije na engleskom jeziku.

Zašto je važna usisna snaga usisivača?

Usisna snaga usisivača je važna zbog toga što obezbeđuje bolje performanse čišćenja tj. bolji radni učinak usisivača. Što je veća usisna moć usisivača, to će biti bolja efikasnost čišćenja, a to je naročito važno kod podloga koje nisu uvek tako jednostavne za čišćenje, kao što su npr. debeli tepisi.

Takođe, usisivači sa velikom usisnom snagom bolje usisavaju krupnije čestice prljavštine i omogućavaju dublje čišćenje podova.

Od čega zavisi usisna moć usisivača?

Pre svega, usisna snaga usisivača zavisi od toga koliko se efikasno koristi snaga motora, odnosno od toga na koji način su konstruktori usisivača rešili protok vazduha kako bi se dobila što veća usisna moć.

Izvor: Pexels

Ono što takođe može da utiče na to da usisna snaga usisivača oslabi jeste napunjenost posude ili kese za prašinu. Kada kesa odnosno posuda za prašinu puna, usisna moć usisivača se gubi jer se smanjuje protok vazduha, tj. vazduh otežano cirkuliše kroz sistem, zbog čega usisivač ne može da oslobodi svoj maksimalni potencijal.

Preporučuje se redovno menjanje odnosno pražnjenje kese ili posude za prašinu, kako bi usisivač uvek mogao da pruži maksimum u radu.

Usisna snaga usisivača je usko povezana sa sistemom filtracije izduvnog vazduha, pa tako usisivači sa kompleksnijim sistemom filtracije, odnosno sa više filtera, često imaju manju usisnu snagu. Naravno, zaprljanost filtera usisivača će se uvek negativno odraziti na usisnu snagu, pa je zato važno da redovno čistite odnosno menjate filter usisivača.

Savremeni modeli usisivača, koji su opremljeni najnovijim tehnologijama, najčešće uspevaju da pronađu odličan kompromis između kvalitetnog filtriranja i usisne snage.

Usisna moć usisivača može da se iskoristi na najbolji mogući način i korišćenjem odgovarajućih nastavaka koji su posebno prilagođeni različitim površinama i podovima.

Koji god model usisivača da imate ili planirate da kupite, korisno je da znate šta podrazumeva usisna snaga usisivača i zbog čega je važna.

Planirate kupovinu novog usisivača?

Bez obzira na to da li vam je potreban klasičan usisivač, robotski usisivač, štapni usisivač ili bilo koji drugi tip usisivača, u velikoj meri vam mogu pomoći recenzije, ocene, iskustva i preporuke za usisivače. S obzirom na to da recenzije i ocene pišu sami korisnici, imaćete vredne informacije "iz prve ruke", pa ćete lakše doneti odluku prilikom kupoivne. Uz to, možete i sami pisati recenzije za uređaje koje trenutno koristite ili ste ih u prošlosti koristili i time pomognete drugima.