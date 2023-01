Naslov kompanije FromSoftware je ostavio snažan utisak u 2022. godini.

Izvor: Steam / Elden Ring

Šta mislite, koja je igra koju su gejmeri najviše obrtali u 2022. godini? Uzimajući u obzir težinu i greške koje se ne praštaju, možda će vas iznenaditi da Elden Ring drži tu titulu. Paradoksalno, isti naslov je takođe igra od koje je najviše ljudi odustalo pre kraja, navodi se na howlongtobeat.com sajtu.

Kada su u pitanju naslovi objavljeni u 2022. godini, Elden Ring je na prvom mestu igara koje su se najviše prelazile, sa skoro 6.000 glasova korisnika koji su prijavili da su obrnuli ovaj hit naslov. Igra kompanije FromSoftware je osvojila nekoliko nagrada za igru godine i prodata je u milionima primeraka, ali je i dalje pomalo iznenađujuće videti težak RPG otvorenog sveta, koji može da traje više od 100 sati, kako drži prvo mesto u ovoj kategoriji.

Daleko razumljivije je da je Elden Ring takođe i igra od koje je najviše ljudi odustalo ove godine. Iako je samo 267 korisnika sajta priznalo da nisu uspeli da završe igru, to je i dalje duplo više glasova u odnosu na drugo mesto koje drži Tunic.

Elden Ring se za 2022. godinu našao na prvom mestu i u nekoliko drugih kategorija - igra koju su igrači najviše odlagali da probaju, igra sa najviše recenzija i najduža igra. Takođe se našla na drugom mestu najbolje ocenjenih naslova, iza The Last of Us Par1, a našla se i na drugom mestu po popularnosti, iza God of War: Ragnarok. Dodatno, iako je izašla u februaru, Elden Ring je treća igra koju najviše gejmera trenutno igra.