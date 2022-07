Gejming industrija nastavlja prokletstvo 2022. godine novim odlaganjem i to jedne od igara koju svi najviše čekamo.

Izvor: Daedalic Entertainment

Ekipa Daedalic Entertainment razvojnog studija maestralno je prvobitno tempirala svoju novu igru.

Već prvog dana mjeseca septembra igra je trebalo da se pojavi na svim platformama - PS4 i PS5, Xbox One i Series X/S, za PC i čak i nešto kasnije za Nintendo Switch.

Za samo jedan dan posle izdavanja igre zakazana je premijera nove serije Gospodar prstenova u preskupoj produkciji kompanije Amazon Prime (cijena je već sada oko 700 miliona dolara), pa bi euforija oko Tolkinovog svjeta (iako se radnja serije odvija hiljadama godina pre Smigla) nesumnjivo doprinijela promociji igre.

Nažalost, razvojni tim odlučio je da start igre odloži, a razlog za to je vrlo prost - The Lord of the Rings: Gollum nije spreman za septembarsku premijeru.

Kako to obično biva u ovakvim iznenadnim najavama, kojima je gejming industrija zasuta tokom ove godine, novi datum izlaska igre nije definisan, tako da je informacija “za par mjeseci” jedino što je od tima stiglo do nas. Da li će to biti ove ili sledeće godine otkrićemo u nekom trenutku…

Podsjetićemo vas da je Gollum-a trebalo da igramo još 2022. godine, a onda je tim igru odložio za ovu godinu što znači da je ovo već drugo odlaganje, pa se bojimo da “dijete ne bude kilavo“ od silnih odlaganja, ali nećemo da gubimo nadu, to nikako!

Vidi opis Odložen novi The Lord of the Rings: Gollum i to za nekoliko mjeseci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Daedalic Entertainment Br. slika: 13 13 / 13

Kakav će biti LOTR: Gollum

Što se tiče same igre, akcenat će biti stavljen na Golumu, novom Smiglu koji odudara u odnosu na onog iz proslavljene filmske trilogije Pitera Džeksona.

Kad je u pitanju gejmplej, fokus će biti na nečujnom ubijanju i šunjanju, na šta smo navikli od video igara kakve su Middle-earth: Shadow of Mordor/War, Prince of Persia, Assassin's Creed, Batman Arkham serijal i mnoge druge. Pored kombata (tuče), igrač će biti testiran i kad je u pitanju platformski dio igre tj. parkur, što je isto odlika pomenutih video igara.

Izuzetno važan dio je i priča, odnosno iskustvo koje će Golum zaraditi, kao i to da li će zbog toga što nauči i sazna postati dobar ili loš, odnosno Smigl. Iako ovo sve ništa nije novo, zaista može da bude interesantno ukoliko se uradi na dobar način.

Šta biste vi voljeli da Gollum donese?

The Lord of the Rings: Gollum Gameplay VIDEO Izvor: PlayStation