Snapdragon 8 Gen 2 sa aktivnim hlađenjem, veliki AMOLED ekran, do 16 GB RAM i 1 TB interne memorije, brzo punjenje do 165 W.

Izvor: Nubia

Kompanija Nubia je u Kini predstavila dva nova pametna telefona namenjena onima koji traže najbolje performanse na tržištu, Red Magic 8 Pro i 8 Pro+, koji dolaze sa vrhunskim specifikacijama i naprednim funkcijama.

Dizajn

Dva nova uređaja kineskog proizvođača su gotovo identična i donose dizajn koji očigledno želi da privuče gejmere. Red Magic 8 Pro uređaji poseduju ravne okvire telefona i vidno oštrije uglove nego što možemo da vidimo na današnjim modelima. Na poleđini se nalazi vertikalni sistem tri kamere, a kupci mogu da biraju da li žele crnu ili providnu poleđinu.

Oni koji izaberu providno staklo će moći da vide sićušni ventilator koji se nalazi unutar samog telefona, kao i jasne indikatore gde su pozicionirane određene komponente. Nezavisno od odabira poleđine, kupcima su na boku uređaja dostupni okidači na dodir koji će se koristiti u igrama, a Nubia tvrdi da mogu da registruju prst brzinom od 520 Hz.

Specifikacije

Red Magic 8 Pro uređaji na prednjoj strani poseduju ravan AMOLED ekran izuzetno tankih ivica, rezolucije 2.480 x 1.116 piksela, dijagonale 6,8 inča i brzine osvežavanja od 120 puta u sekundi. Ovaj 10-bitni panel može da registruje dodire brzinom od 960 Hz i koristi PWM zatamnjivanje od 1.440 Hz, što je izuzetno bitno za one koji su osetljivi na treperenja ekrana. Kako bi sadržaj ostao vidljiv i kada se koristi napolju, ekran može da dosegne maksimalnu osvetljenost od 1.300 nita. Dodatno, na sebi ne poseduje izrez selfi kamere, već je ista postavljena ispod samog panela.

Kada već pričamo o kamerama, kao što je to i obično slučaj sa ovakvim uređajima, ne treba očekivati previše jer im to nije glavni fokus. Ipak, zahvaljujući ISOCELL GN5 senzoru od 50 MP, kupci će moći da očekuju zadovoljavajuće fotografije kada im je potrebno da nekog ili nešto uslikaju, mada ne verujemo da će se previše usrećiti prilično neinspirativnom ultraširokougaonom kamerom od 8 MP i nedefinisanim makro senzorom.

Vidi opis Red Magic 8 Pro: Ništa manje nego najmoćniji telefon na tržištu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nubia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Nubia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Nubia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Nubia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Nubia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Nubia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Nubia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Nubia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Nubia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ono što će sigurno usrećiti kupce je svakako Snapdragon 8 Gen 2 čipset koji "kuca ispod hauba" ovih zverki. Već smo imali priliku da vidimo telefone koji su implementirali najnoviji čipset kompanije Qualcomm, ali Red Magic za razliku od njih koristi aktivno hlađenje kako bi korisnici mogli biti sigurni da će vrhunske performanse trajati tokom dugih sesija igranja najzahtevnijih naslova. Ne samo to, ovaj uređaj za razliku od nekih (gledamo u tebe, Xiaomi), koristi USB 3.2 standard, što znači da će gejming moći da se prenese na veći ekran ukoliko vlasnici to žele, čime postaje prava mala konzola u kući, ali i u pokretu.

Šta je to što razlikuje Red Magic 8 Pro i 8 Pro+ modele? U pitanju su kapacitet baterije i brzina punjenja. Plus model poseduje bateriju kapaciteta 5.000 mAh, odnosno 1.000 mAh manje nego na jeftinijem uređaju, ali tu razliku nadoknađuje podrškom za izuzetno brzo punjenje od 165 W, gde ne-Plus model podržava "samo" 80 W. Nažalost, podrška za bežično punjenje je izostala.

Od ostalih specifikacija, Red Magic 8 Pro telefoni donose UFS 4.0 internu memoriju do 1 TB, LPDDR5X RAM do 16 GB, dva vibratora, 3,5 mm konektor za slušalice, USB-C port, podršku za Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, kao i GPS, GALILEO i GLONASS navigaciju.

Cena

Red Magic 8 Pro i 8 Pro+ uređaji će zvanično početi da se prodaju u Kini 28. decembra, ali kompanija još uvek nije objavila svoje planove o lansiranju na globalno tržište, a mi se zaista nadamo da će se to desiti. Novi uređaji su dostupni u nekoliko konfiguracija - od 8 do 16 GB RAM, odnosno od 128 GB do 1 TB interne memorije - a početna cena je 3.999 juana (oko 540 evra) i kreće se sve do 6.999 juana (oko 950 evra).