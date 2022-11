Ukoliko vas je brinula budućnost Call of Duty franšize, spavajte mirno, ostaje na PlayStation platformi.

Izvor: Call of Duty, YouTube / Same Brain

Microsoft je potvrdio da neće skinuti Call of Duty franšizu sa PlayStation platforme ako regulatori daju zeleno svetlo za kupovinu Activision Blizzard-a. Budućnost pucačine je bila razlog za zabrinutost među vlasnicima PlayStation konzola, koji su se plašili da će igra nakon akvizicije postati ekskluziva za Xbox i PC.

U novoj epizodi Same Brain podcast-a, koji zajedno vode poznate YouTuberke iJustine i Džena Ezarik, voditeljke su pitale Fila Spensera, šefa Xbox divizije, da li akvizicija kompanije Activision Blizzard znači da neke igre više neće biti dostupne na PlayStation platformi.

"Nećemo PlayStation-u oduzeti Call of Duty. Znam da me niste to pitale, ali hajde da budemo direktni - to nije naša namera", rekao je Spenser. "Sve dok postoji PlayStation na koji možemo da isporučimo, naša namera će biti da nastavimo da isporučujemo Call of Duty - slično onome što smo radili sa Minecraft igrom kada smo je kupili".

"Proširili smo dostupna mesta na kojima je moguće igrati Minecraft, a ne smanjili, i dobro nam ide. To je, po mom mišljenju, bilo dobro i za Minecraft zajednicu, a ja želim da uradim isto dok razmišljamo u kom pravcu Call of Duty može da se kreće u budućnosti", objašnjava Spenser.

Spenser je prošle nedelje, osim mogućeg povećanja cena Xbox proizvoda, najavio da planira da donese Call of Duty na Nintendo Switch konzolu, kao i da održava igru na drugim konzolama.

Najveći protivnik Microsoft-ove akvizicije bio je upravo Sony, koji je alarmirao regulatore o mogućnosti uklanjanja najpopularnije pucačine na svetu sa PlayStation platforme, ali Spenser kaže da je uveren da će im biti dozvoljeno da preuzmu ovu kompaniju u dogovoru vrednom 68,7 milijardi dolara.