YouTube će svoj izgled približiti ostalim Google aplikacijama, ali korisnike će posebno obradovati nove funkcije.

Izvor: Youtube

YouTube je danas obavestio svoje korisnike da je u toku promena dizajna sajta i aplikacije, a iako su to do sada mogli samo korisnici koji plaćaju pretplatu, funkcija zumiranja videa i preciznog traženja je sada dostupna svima.

Nova YouTube funkcija pinch-to-zoom omogućava korisnicima da zumiraju video, na isti način na koji to čine sa fotografijama - štipkanjem. Ukoliko vam ovo zvuči poznato, to je zato što je platforma do sada omogućavala samo YouTube Premium pretplatnicima da testiraju ovu funkciju.

Izvor: Youtube

Dodatno, korisnici koji žele da pronađu određeni deo videa sada to mogu da učine mnogo preciznije pomoću nove funkcije preciznog traženja. Kada se skroluje vremenska linija videa, korisnici će moći da prstom prevuku na gore, što će im dati mnogo bolju kontrolu u pretrazi.

Pogledajte 00:14 Precizno traženje Izvor: Youtube Izvor: Youtube

Nakon nekoliko nedelja testiranja, YouTube je takođe predstavio novi ambijentalni režim koji koristi "dinamičko uzorkovanje boja", što znači da će se boja pozadine aplikacije prilagođavati bojama u videu koji se gleda.

Izvor: Youtube

Ukoliko više volite da koristite tamni režim (Dark mode), kompanija je takođe najavila da će svoj tamni režim učiniti još tamnijim, "tako da boje zaista iskaču na vašem ekranu", bilo da gledate video zapise na telefonu, računaru ili pametnom televizoru.

Osim novih funkcija, platforma će prilagoditi svoj izgled Google Material dizajnu, koji je već dostupan u brojnim aplikacijama, uključujući Gmail, a ova promena, između ostalog, znači da će se sličice videa sada pojavljivati sa zaobljenim uglovima.