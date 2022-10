U potezu koji označava kraj Surface Pro X serije, kupci Surface Pro 9 će ove godine moći da biraju između x86 i ARM procesora.

Izvor: YouTube / Microsoft Surface

Kompanija Microsoft je na svom 2022 Surface događaju predstavila najnoviji Surface Pro 9, 2-u-1 računar. Omiljeni Surface proizvod mnogih je dobio značajna unapređenja ove godine i dolazi u dvije verzije.

Standardna verzija Surface Pro 9 koristi Intel Gen U procesor 12. generacije, a korisnicima su, u zavisnosti od konfiguracije, dostupni modeli sa Core i5-1235U ili Core i7-1255U. Tu je i 5G model koji koristi Microsoft SQ3 čipset, koji se zasniva na dizajnu kompanije Qualcomm.

Nažalost, kompatibilnost ARM procesora i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, te ne sumnjamo da će i ove godine uređaji sa x86 procesorima biti daleko prodavaniji. Djeluje da je i kompaniji Microsoft ovo jasno, jer je ovo prvi put da vidimo ARM čipset u istom kućištu kao i Intel procesore, a kompanija je potvrdila da ovaj potez znači spajanje Surface Pro i Surface Pro X linije.

"Želimo da pojednostavimo našu Surface Pro liniju, olakšavajući korisnicima da izaberu uređaj na osnovu individualnih potreba kao što su performanse i povezanost", kažu iz kompanije Microsoft.

Iako obje verzije koriste isti PixelSense Flow ekran na dodir od 13 inča, rezolucije 2.880 x 1.920 piksela i brzine osvježavanja od 120 Hz, postoje dve razlike - podrška za Dolby Vision IQ i automatsko upravljanje bojama je dostupno samo na Intel modelima.

Na svojim ivicama, Intel Surface Pro 9 uređaji posjeduju dva Thunderbolt 4 porta i sopstveni Surface Connect port. Djeluje da je Thunderbolt najveći razlog zašto Microsoft ove godine nije koristio procesore kompanije AMD, jer 5G model umesto toga ima USB-C 3.2 portove, ali dodaje i držač za SIM karticu, preko koje ima mogućnost ostvarivanja 5G konekcije.

Kupcima Intel modela će na raspolaganju biti SSD do 1 TB, kao i do 32 GB LPDDR5 RAM, dok su te brojke prepolovljene za 5G model, do 16/512 GB. Obje verzije dolaze u boji platine, ali su crna, plava i zelena boja dostupne samo na modelima sa Intel procesorima. Takođe, obje verzije koriste istu Surface Pro Signature tastaturu i donose podršku za Surface Slim Pen 2.

Početna cijena Surface Pro 9 je 999,99 dolara, za Core i5 model sa 8/128 GB, i kreće se do 2.599,99 dolara, za Core i7 model sa 32/1024 GB. Surface Pro 9 5G verzija u najjeftinijoj 8/128 GB konfiguraciji košta 1.299,99 dolara.