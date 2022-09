Kompanija ASUS predstavila je inovacije koje nas očekuju u ovoj sezoni i pokazala nam na kojim sve kul stvarima radi.

Kompanija ASUS je nakon svjetske premijere jednog od najzanimljivijih računara današnjice okupila novinare iz regiona bivše Jugoslavije na druženju u okviru ASUS Intel Performance Day događaja, na Plitvicama u Hrvatskoj.

Ovo je bio je jedan od prvih takozvanih postkovid događaja, pa je u skladu s tim ASUS pripremio prilično opušten program koji je okupljenima omogućio da se prošetaju kroz sve ono što je ASUS u poslednjih par godina uradio, da otkriju djelić planova za budućnost, ali i uživaju u prelijepoj prirodi plitvičkog nacionalnog parka.

Dok je trajala pandemija...

Kompanija ASUS u našem regionu ostvarila je poziciju broj jedan po (NB) tržišnom udjelu prema GFK podacima i tokom 2021. godine IDC ju je prepoznao kao najbrže rastući brend korisničkih PC računara. U domenu OLED ponude računara ASUS drži oko 68% tržišta i u skladu sa tim do 2023. godine moguće je ostvarivanje prodaje od preko dva miliona uređaja iz izuzetne Creator serije, čiji smo jedan od modela nedavno testirali.

U našem regionu (Istočna Evropa) ASUS zauzima oko 28% tržišnog udjela sa svojom ROG serijom računara, čak 58% u kategoriji računara ispod dva centimetra debljine, a Strix brend ASUS kompanije porastao je preko 40% za godinu dana.

Uspjesi koji su ostvareni postignuti su kontinuiranim razvojem više linija uređaja uporedo, ali kako nam je rečeno i praćenjem tržišta tj. želja korisnika i podrškom koju im kompanija pruža nakon kupovine uređaja ili servisa.

Šta laptop korisnici žele

U skladu s ovim ASUS je sproveo interna istraživanja, ali se oslonio i na globalno istraživanje Kantar kompanije, koje je pokazalo da korisnici laptop računara najviše traže od svojih uređaja da performanse budu dobre.

To je najvažniji zahtjev, koji još prate i:

Autonomija baterije

Kvalitet ekrana i

Kvalitet izrade i dugotrajnost.

Korisnicima su performanse top prioritet zbog aplikacija i velikih količina podataka kojima se bave svakodnevno, bez obzira na to šta rade. Ljudi sve više vremena na svim mjestima provode ispred ekrana i to se odražava i na njihove želje u vezi sa računarima za svaku priliku. Metaverzum, kad god da se pojavi, omogućiće protok podataka i do 20 puta veći u odnosu na dosadašnji obim razmjene, a uvođenje 5G i 6G mreže će samo podržati taj trend.

Baš zbog toga je važno znati i koliko često korisnici menjaju svoj računar.

Prosječno, ljudi mijenjaju laptop računar na četiri do sedam godina Ivan Beskij, ASUS

Prema onome što je ASUS objavio tokom događaja, prosječno se laptop računar mijenja na četiri do sedam godina, što je savršeno u skladu sa onim što korisnici žele. Performanse moraju da ostanu doslijedne tokom najdužeg mogućeg vremena u svim cenovnim kategorijama, a kvalitet izrade i kućišta, kao i trajanje baterije moraju da prate ciklus od do četiri godine ili više.

Zahtjevnost aplikacija raste, njihove mogućnosti se proširuju i u skladu s tim korisnici i očekuju da njihovi računari budu sposobni da se s njima nose bez obzira na poreklo aplikacije - Windows ili neki drugi Store ili samostalno instalirane aplikacije i programi. Zbog toga kvalitetniji i procesori sposobni da obavljaju više zadataka istovremeno uz uštedu baterije bivaju sve češći izbor korisnika.

ASUS sa novim Intel procesorima

Zbog ovoga ASUS kompanija, između ostalih priprema i uređaje sa 12. generacijom Intel Core procesora, među kojima model i7-12700H (H45) premašuje čak performanse Core i9 procesora 11. generacije (i9-11900H H45). Govoreći o unapređenju performansi u ovogodišnjim i budućim laptop računarima, Ivan Beskij ispred ASUS-a, je rekao da je 12. generacija Core i5 H-Series procesora čak do dva i po puta moćnija od 11. generacije Core i5 U-Series, dok se performanse u i7 kategoriji podižu čak i do 2,7 puta.

Osim moćnijih performansi novi Intel H45 u poređenju sa Intel P28 hardverom ne napreže bateriju previše, pa je video reprodukcija u kontrolisanim uslovima smanjena za svega 15-ak minuta na Vivobook 15 ASUS modelima laptop računara. Unapređenje performansi i očuvanu autonomiju baterije omogućili su novi tip termalnog dizajna tj. rešenje hlađenja, kao i drugačija izrada kućišta i raspored u unutrašnjosti. Po pitanju tankoće kućišta i performansi ASUS gotovo da nema konkurenciju među velikim igračima, što se jasno može videti po direktnom poređenju ASUS i konkurentskih riješenja tj. uređaja.

Uzimajući sve ovo u obzir dobro je istaći i da je ASUS jasno podijelio svoj H45 portfolio na četiri kategorije. Najšire su zastupljeni modeli iz serija Vivobook i Vivobook Pro, slede ih Vivobook S i Zenbook Pro serije, pa onda i Zenbook tj. Zenbook Flip i Zenbook Pro Duo. Na vrhu, namenjeni korisnicima koji zahtjevaju beskompromisne performanse stoje Studiobook Pro računari.

Ostatak podjele pogledajte u našim slikama koje slede:

Inovacije u najvažnijim oblastima

ASUS već sada primjenjuje sistem dvostruke rashladne cijevi na nekim svojim računarima, što omogućava (kombinacijom cijevi od šest i osam milimetara) kvalitetnije odvođenje toplote sa krucijalnih komponenti i snižavanje ukupne temperature uređaja. Na taj način veća površina laptopa na tastaturi i oko nje ostaje hladnija, a radni komoditet je daleko veći i bez neprijatnog osećaja zagrijevanja prstiju ili šake.

Osim pomenutog rješenja ASUS primjenjuje i novi dizajn rashladnog sistema ventilatorima koji imaju unapređenu izradu i dizajn lopatica. U odnosu na riješenje iz 2020. godine, novi laptop ASUS računari imaju ili će imati drugu generaciju unapređenja, koja podrazumjevaju 87 lopatica (umjesto 59 sa prvog rešenja), kao i tanji profil svake od lopatica, koji je od 0,2 do 0,3 milimetra (u odnosu na 0,4 do 0,6 milimetara sa riješenja iz 2020).

Ovakva riješenja omogućavaju brži protok vazduha i zahvatanje veće zapremine vazduha uz manju buku i veću efikasnost ventilatora.

Sa unapređenjem rashladnog sistema ASUS je unapređivao tj. smanjivao nivo buke, pa se u njihovim računarima može upravljati nivoom buke u zavisnosti od toga kojim tipom posla se bavite tj. u kojem režimu radite. Tako nivo buke u tzv. Wisper režimu, koji je predviđen za uobičajene radne performanse iznosi svega 25 decibela, dok je buka od 38 decibela svojstvena Standardnom režimu u kojem se resursi računara koriste, ipak nešto jače. Najbučniji režim je Performance mode, u kojem se registruje buka od 45 decibela. Poređenja radi, frižider koji radi normalno, bez problema pravi buku nivoa 50 decibela maksimalno. Performance mode podrazumjeva najjače opterećenje, igranje igara ili obradu i renderovanje videa i slične aktivnosti.

ASUS razvija i poseban sistem 3D parne komore za laptop računare koji su u mogućnosti da je fizički podrže. 3D parna komora omogućava do 10 vati performansi više, 25% je tanja od tradicionalnih parnih cijevi i potiskuje toplotu izvan kućišta po tri ose. Ovakav sistem hlađenja za sada donosi ASUS Zenbook Pro 16X UX7602, koji ima H45 hardver i RTX 3060 grafiku. Debljina kućišta ovog računara je nevjerovatnih 1,69 centimetara na najtanjem i samo 1,78 na njegovom najdebljem dijelu. Hlađenjem pomoću nove 3D parne komore obezbjeđuje se do sedam stepeni hladniji rad i do 30% bolje odvođenje toplote iz unutrašnjosti kućišta.

Za kraj, osim fotografija se predivnih Plitvičkih jezera pogledajte i neke od laptop računara ASUS kompanije za sezonu 2022, koji će se pojaviti u različitim konfiguracijama i sa različitim veličinama i vrstama ekrana (IPS ili OLED).

Uživajte u slikama sa Plitvičkih jezera!