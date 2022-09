vivo predstavio X80 Lite 5G pametni telefon i najavio pre-order period sa poklonima i produženom garancijom.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Kompanija vivo u Srbiji već prodaje svoj flagship mobilni telefon vivo X80 Pro, koji je ono najbolje što kompanija nudi kupcima, ali izvan klase telefona sa savitljivim ekranom, koji su svet za sebe.

Novi vivo X80 Lite 5G označava povratak omiljene Lite serije telefona u Srbiju i region, ali ovog puta u nešto izmenjenoj ponudi, ako tako smemo da kažemo. Pre svega, vivo X80 Lite je nasledio najvažniju karakteristiku vivo V23 telefona - leđa koja menjaju boju! Čas su žuta i zlatna, a kad se nađu pod sunčevom i UV svetlošću već su modronarandžasta i daleko tamnija! Ova opcija menjanja boje postiže se posebnim načinom proizvodnje, a sad je prvi put dostupna i kupcima u Srbiji.

Leđa vivo X80 Lite telefona izrađena su od posebnog Fluorite AG stakla, koje je razvila samostalno vivo kompanija, a to staklo ekskluzivno je za Sunrise Gold verziju.

Kompanija vivo veoma pažljivo gradi svoj brend, pa nakon partnerstva sa Fudbalskim savezom Srbije novi vivo X80 Lite predstavlja nam svima muzičarka Anđelina. Urbana zvezda je verovatno pravi izbor za promociju telefona koji i inače jeste namenjen mlađoj populaciji, koja će najviše koristiti kameru za slikanje i snimanje, kao i aplikacije za dopisivanje i društvene mreže, a jaka baterija i brz punjač su tu da se pobrinu da telefon bude non-stop napunjen.

Uostalom, i sama Anđelina kaže da provodi na telefonu makar 80% svog vremena tokom dana, jer - telefonom radi sve: i slika, i montira, i snima, i u kontaktu je sa saradnicima, publikom i prijateljima, ali se i opušta uz muziku i druge zabavne sadržaje.

Šta nam to nudi ovaj telefon

Dizajn telefona je u skladu sa trendovima. Ravne, oštre ivice, izdvojena kamera jakog pečata, kao i kućište tanko svega 7,78 milimetara i teško samo 177 grama.

vivo X80 Lite 5G obezbeđuje i snažne performanse i visoku efikasnost uz 5G povezivanje, jer ima MediaTek Dimensity 900 čipset. Opremljen sa 8 gigabajta radne memorije, kao i softverski podržanom proširenim RAM od još 8 GB, X80 Lite 5G omogućava korisnicima da igraju zahtevne igre i istovremeno koriste više aplikacija - do čak 27 odjednom bez zastoja!

Sa standardnom memorijom od 256 GB, nudi dovoljno prostora za instaliranje omiljenih aplikacija, čuvanje dragocenih uspomena i uživanje u zabavi na 6,44-inčnom FHD+ AMOLED ekranu. X80 Lite 5G takođe poseduje brzu 44 W vivo FlashCharge tehnologiju, koja bateriju kapaciteta 4.500mAh sa 1% na 61% puni za samo 30 minuta. Naravno, prodajni paket je bogat - tu je 44 W punjač, kao i zaštita za ekran unapred nalepljena i silikonska maska za bezbedno korišćenje.

Više detalja o samom telefonu objavićemo nakon prvog hands-on izveštaja, koji vam spremamo za sledeću nedelju, od 26. septembra! Pratite nas redovno!

vivo X80 Lite 5G cena u Srbiji i pretprodaja

Srećom, vivo nije preterao sa cenom, pa je vivo X80 Pro pozicioniran ispred konkurenata svojom ponudom od 54.999 RSD, što je oko 468 evra, a prvi kupci dobijaju bežične vivo TWS Air Bluetooth slušalice sa opcijom potiskivanja buke i dodatnu godinu garancije na uređaj.

Promocija traje od 26. septembra do 9. oktobra do kraja dana, a već od 10. oktobra kod operatora i IT partnera vivo X80 Lite biće dostupan u redovnoj prodaji.

Sve što je potrebno da urade jeste da, po preuzimanju telefona, popune osnovne podatke i prilože fotografiju dokaza kupovine na sajtu www.mojvivo.rs, nakon čega će vivo partneri poklon slušalice poslati na kućnu adresu kupca. Garancija na X80 Lite i na TWS Air slušalice, važi uz račun/ugovor kao dokaz o kupovini, bez potrebe za dodatnom registracijom. Na osnovu računa/ugovora servisni centar će u slučaju potrebe aktivirati garanciju.

Važno je napomenuti da ova promocija važi isključivo za uređaje kupljene kod ovlašćenih vivo partnera u Republici Srbiji.