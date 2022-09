Još uvek čekamo datum, ali dva poteza nagoveštavaju da ćemo i to vrlo brzo otkriti!

Gotovo istovremeno kad smo saznali da će Ghost of Tsushima i The Last of Us Part I sa PlayStation konzola stići na PC tek negde tokom 2023. godine, stiže nam i vest da će i Sackboy: A Big Adventure uskoro biti dostupan gejmerima na kompjuterima.

Što se igre o kojoj sad pišemo tiče, ranije ove godine, saznali smo da PlayStation ekskluzivna Sackboy: A Big Adventure stiže na PC, i to zahvaljujući ažuriranju na SteamDB-u. Iako tek treba da dobijemo zvaničnu najavu, još jedno ažuriranje SteamDB-a je to skoro, pa i potvrdilo (SteamDB je Database of everything on Steam).

Sackboy: A Big Adventure je sjajna platformska igra, LittleBigPlanet spin-off koju je publika ocenila sa 80% od 100 na PlayStation 4 konzoli i sa 8,7 na PlayStation 5 konzoli, a koja neodoljivo podseća na najbolje Super Mario igre sa Nintendo Wii i aktuelne Switch konzole. Prvi put je izdata 2020. i tada je izabrana u Top 20 igara za PlayStation 4 i Top 12 za PlayStation 5 konzolu iste godine. Iako deluje kao igra za decu, Sackboy: A Big Adventure je mnogo, mnogo više od toga i jedna je od najzabavnijih i najšarmantnijih igara svog žanra.

Kako je otkrio VGC, SteamDB stranica za ono što se pretpostavlja da je Sackboy: A Big Adventure ponovo je ažurirana, ovog puta sa ikonom koja sve - samo još ne potvrđuje u potpunosti da se se radi o maskoti ove platformske igre u čudesnom animiranom svetu. Naravno, to nije sve, pošto je u poslednjem ažuriranju stranice takođe uključena jezička podrška - što je obično jedan od poslednjih dodataka - to znači da bismo vrlo uskoro mogli dobiti i zvanično Sony saopštenje o datumu izlaska igre za PC i prodavnicama u kojima će biti dostupan (Stram svakako, a verovatno i EPIC Store).

Prethodne glasine i curenja su otkrila da će PC izdanje za Sackboy doći sa nekim poboljšanjima, recimo sa DLSS i podrškom za ray tracing. Nažalost, moraćemo da sačekamo još neko vreme i da vidimo da li je ovo zaista tačno, ali s obzirom na status stranice SteamDB, možda nećemo morati da čekamo predugo da se to sve i desi.

Ima li igrača ove igre među našim čitaocima?

