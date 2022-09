Aplikacije su jedan od glavnih krivaca kratkog trajanja baterije pametnih telefona.

Izvor: Pexels

Proizvođači današnjih pametnih telefona u svoje uređaje stavljaju baterije velikih kapaciteta kako bi većina korisnika mogla bezbrižno da "preživi" dan i kako ne bi prerano morala da poseže za punjačem. Ipak, reklamirano trajanje baterije se najčešće zasniva na računici o prosječnom korisniku u prosječnim uslovima, pa će zahtevniji korisnici imati drastično drugačije rezultate od onoga što je proizvođač obećao.

Takođe, reklamirano trajanje baterije važi za uređaj koji je nov, a poznato je da baterija pametnog telefona vremenom gubi svoj kapacitet, što se odražava i na samu autonomiju.

Naravno, ovo nisu jedini razlozi zašto baterija može trajati kraće - više o tome pročitajte ovde - ali u ovom tekstu ćemo se fokusirati isključivo na to koje aplikacije na našim uređajima, jer su one jedan od najvećih potrošača i često razlog loše autonomije.

1. Streaming aplikacije

Možda o tome ne razmišljate previše, ali ako koristite aplikacije kao što su YouTube, Netflix, HBO Max ili Disney+, one mogu biti razlog zašto vam baterija kratko traje. Lako je izgubiti vrijeme na ovim aplikacijama, pogotovo ako je sadržaj koji gledamo interesantan. Visoka rezolucija prikaza i gledanje u dobro osvijetljenim okruženjima može dovesti do toga da vam ove aplikacije prosto "pojedu" bateriju.

Slično, ukoliko koristite svoj prenosivi uređaj da gledate TV preko aplikacija kao što su Iris Go ili EON TV, ne treba da vas čudi što prerano morate da posegnete za punjačem. Ovo je posebno izraženo pri korišćenju Iris Go, jer korisnicima MTS mreže omogućava da ne troše mobilne podatke, a korišćenje ovog vida konekcije je mnogo zahtjevnije nego kada koristite Wi-Fi - pogotovo ako telefon nema pun signal.

2. Društvene mreže

Bilo da koristite Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ili sve od navedenog, ove aplikacije umiju da troše bateriju čak i kada ih ne koristimo. Razloga za to je mnogo, ali osim rada u pozadini, kompanije žele da koristimo njihove aplikacije što više, pa osim notifikacija koje su nam bitne, često primamo i obavještenja kojima je cilj da nas privuku nazad, što budi naše uređaje i itekako utiče na bateriju pametnih telefona.

3. Aplikacije za dopisivanje

Naši poznanici, prijatelji i porodica preferiraju različite aplikacije za dopisivanje, pa nije čudno vidjeti da na jednom uređaju postoje instalirani Viber, Messenger, WhatsApp, Telegram, Signal i druge aplikacije slične funkcionalnosti. Svaka od ovih aplikacija s vremena na vrijeme proverava da li smo primili nove poruke kako bi nam poslala obavještenja.

Vrlo slično kao i kod društvenih mreža - kombinacija buđenja uređaja, pozadinskih procesa i korišćenja mobilnih podataka utiče na autonomiju naših uređaja.

Dodatno, ukoliko koristite neke od ovih aplikacija za video pozive, imajte na umu da je kamera ogroman potrošač baterije.

Vidi opis 6 VRSTA APLIKACIJA KOJE TROŠE BATERIJU! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 17 17 / 17

4. Igre

Ukoliko koristite svoj uređaj za gejming, imajte na umu da je ovaj vid zabave najzahtjevniji po pametne telefone. Kombinacija "naprezanja" procesorskih i grafičkih jezgara će veoma brzo potrošiti našu bateriju, pogotovo ako igramo onlajn i u dobro osvijetljenim okruženjima.

Vidi opis 6 VRSTA APLIKACIJA KOJE TROŠE BATERIJU! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Diablo / Screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube / Diablo / Screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube / Diablo / Screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube / Diablo / Screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube / Diablo / Screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube / Diablo / Screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube / Diablo / Screenshot Br. slika: 7 7 / 7

5. Navigacija

Vrijeme papirnih mapa je prošlo. Danas svi koriste aplikacije za navigaciju poput Google Maps, HERE WeGo i Waze kako bi stigao do odredišta. Upotreba navigacije zahteva pažnju, pa tako i ekrani naših uređaja moraju da budu uključeni kako bi vidjeli kuda treba da idemo. Čak i kada isključimo ekran, ukoliko smo izabrali opciju da nas aplikacija navodi do destinacije, telefon će i dalje tražiti signal satelita, što je veoma zahtjevan proces za mobilne uređaje i brzo troši bateriju.

Vidi opis 6 VRSTA APLIKACIJA KOJE TROŠE BATERIJU! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Google Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: SmartLife / Google Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: SmartLife / Google Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: SmartLife / Google Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: SmartLife / Google Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SmartLife / Google Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: SmartLife / Google Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Google Br. slika: 8 8 / 8

6. Google aplikacije

Nema sumnje da su aplikacije kompanije Google veoma korisne. Ipak, ovaj tehnološki gigant je najveća platforma za oglašavanje na svijetu, a osim zbog svoje popularnosti kao pretraživač interneta, tu poziciju je uspio da zauzme zbog ciljanog oglašavanja. Kako bi znali ko je publika kojoj neka reklama treba da se prikaže, Google uzima zastrašujuću količinu naših podataka i to šalje na svoje servere. Naravno, sve ovo se uglavnom odvija u pozadini i kada ne koristimo naše uređaje.

Kako smanjiti potrošnju baterije

Aplikacije su sastavni dio iskustva upotrebe pametnih telefona, te je nemoguće spriječiti ih da troše bateriju dok ih koristimo. Ipak, ono što možemo da uradimo jeste da ih spriječimo da nam šalju obavještenja i bude uređaj, kao i da rade i troše podatke u pozadini.

Ovo možete učiniti tako što ćete zadržati prst na ikonici željene aplikacije i pritisnuti dugme "i". U zavisnosti od proizvođača telefona, možete pronaći stavke Notifications, Battery i Data (Mobile Data) i izabrati da ne šalje obavještenja, ne radi u pozadini, odnosno da ne koristi podatke kada je ne koristite.

Naravno, obavještenja nekih aplikacija su nam od vitalnog značaja, poput aplikacija za dopisivanje, te je neophodno da one rade nesmetano. Zato sami procijenite šta vam je najvažnije i napravite balans.