Huawei nas je lepo iznenadio na IFA 2022 sajmu prezentacijom novih nova telefona 10. generacije.

Huawei je na IFA 2022 sajmu najavio nastavak integracije svojih uređaja putem Super Device platforme, uz Huawei Mobile Services ekosistem, ali je zvezda večeri tj. keynote predavanja bila nova 10 serija, u kojoj smo upoznali nova 10 i nova 10 Pro telefone.

Huawei ispunjava svoj plan predstavljen u Istanbulu, na evropskoj prezentaciji, kad su obećali mnogo više telefona, pa je nova 10 serija jedan deo toga, dok će dalji nastavak stići kroz dugoočekivanu Mate50 seriju, koja samo što nije i kod nas.

Stiže nam prvi nova Pro model

Nakon što smo u Evropi do sada mogli da vidimo isključivo nova telefone bez Pro dodatka u imenu situacija se sada menja i kupci će imati veći izbor, što je dobra odluka.

Huawei nova 10 Pro nasleđuje vlogerske karakteristike Huawei nova 9 serije, ali ih podiže na značajno viši nivo. Zbog toga što su to korisnici tražili i prednja i zadnja kamera tj. sistemi kamera spreda i pozadi su značajno unapređeni. Dizajn telefona se nije previše menjao, pa je spreda zakrivljen ekran preko gotovo cele površine, a poleđina je napravljena u nekoliko završnica sa prepoznatljivim kružnim dizajnom kamera - Star Orbit Ring je naziv koji Huawei koristi da opiše nove kamera u ostrvu na poleđini telefona.

Telefon je težak svega 190 grama, a kućište je tanko samo 7,88 milimetara. Zakrivljen ekran sa obe strane doprinosi da se Huawei nova 10 Pro lakše drži, ali mu bočne ivice nisu oštre.

OLED ekran dijagonale 6,78 inča prikazuje 10-bitnu paletu P3 boja uz automatski prilagodljivo osvežavanje sadržaja brzinom do 120 Hz i sa staklom koje pojačava čistoću i prozirnost ekrana. Istovremeno, smanjena je potrošnja energije, pa će baterija telefona trajati duže. Rezolucija ekrana je 1.200 x 2.652 piksela, a brzina osvežavanja se na mestu dodira penje na do 300 Hz, kako bi ekran adekvatno odreagovao na svaki dodir.

U ekranu se u obliku pilule, kao na Mate40 Pro telefonu, nalaze dve kamere sa dodatnim senzorima. Radi se o (desnoj) kameri rezolucije 60 megapiksela ultraširokog ugla sa autofokusom (Quad Phased Detection Autofocus), čiji je ugao slikanja i snimanja 100 stepeni i podržana je 4K rezolucija. Uz nju je i kamera za blizinu i portrete (leva), nova u Huawei ponudi, čija je rezolucija osam megapiksela i ima autofokus i 2X optički zum (sa do 5x digitalnim zumom). Ekran se može koristiti kao blic tj. svetlo za snimanje - veći deo ekrana bude bele boje pojačanog osvetljenja, a slika koja se snima se vidi u sredini kadra.

Na poleđini su tri kamere. Glavna (u sredini) je rezolucije 50 MP RYYB Ultra Vision kamera sa Instant Quad Phased Detection autofokusom i rasporedom piksela koji nemaju zelenu boju. (RYYB stoji za crvenu-žutu-žutu-plavu boju). Iznad nje je ultraširokougaona i istovremeno makro kamera rezolucije 8 MP sa uglom od 112 stepeni za slikanje i snimanje i za fotkanje na razdaljini minimalnoj dva centimetra. Ispod glavne kamere je pomoćna, kamera za proračun kadra i ulepšavanje portreta boke efektima.

Sve(t) se vrti oko kamera

Ovo je telefon namenjen mladima i pre svega vlogerima, pa su sve kamere i spreda i pozadi opremljene 4K video snimanjem sa Showcase Focus opcijom. Ona je zadužena za praćenje za praćenje lica korisnika i zumiranje tj. približavanje detaljima koje on izabere. AI komponenta automatski prilagođava korišćenje jedne ili druge prednje kamere u zavisnosti od toga šta se snima - lice, predmet, više ljudi, neki detalj ili nešto drugo. U tome pomaže zum od 0,7 do 5x, gde je do dva puta bez gubitka kvaliteta u optičkoj izvedbi. Takođe, Front Dual-View Video opcija omogućava da istovremeno snimate video sa dve kamere spreda, tako da je u jednoj ceo kadar, a u drugom isečak njega, koji je uvećan 2x optički ili do 5x digitalno.

Poboljšanja su stigla i na poleđinsku kameru. Koristeći hardver i AI pojačan softver kamera sadrži praćenje lica i poboljšanje snimanja da ono izgleda prirodnije i uvek u centru kadra. Primenjuje se odmagljivanje i izoštravanje uz kontrolu šuma i pikselizacije. Zadnja kamera ima i režim za portrete u lošem ovetljenju i noću, poboljšan režim noćnog fotografisanja i fotografisanja objekata noću, ali i novi AI Snapshot koji prepoznaje šta je u kadru i primenjuje podešavanja u skladu s tim, koji radi za predmete, ljude i životinje ili predele prirode.

Sve kamere imaju Zero Shutter Lag (ZSL) opciju, koja okida u trenutku pritiska okidača na ekranu i primenjuje AI efekte za uklanjanje zamućenja i pravljenje prirodnih tonova, posebno ljudi i životinja. Lepo je znati da se FreeBuds 2 Pro, FreeBuds Pro, FreeBuds 3 i FreeBuds 4 slušalice mogu koristiti kao dodatni izvor zvuka tokom snimanja i time se postići čistiji glas i manje buke iz okruženja.

Za montiranje svih klipova sa video i zvučnim efektima na raspolaganju je nova verzija Petal Klip aplikacije, koja služi pravljenje video i foto kolaža odmah spremnih za kačenje na društvene mreže.

Brže punjenje i više snage

Huawei nova 9 Pro ima bateriju kapaciteta 4.500 mAh, koja se puni jačinom do 100 vati, a punjač baš te jačine isporučuje se u kutiji sa telefonom. Za 20 minuta dobija se puna baterija, a za 10 makar 60% napunjene baterije. SuperCharge Turbo režim punjenja može da se aktivira u meniju telefona ili da se isključi, ako vam tako brzo punjenje nije potrebno.

Unutra su Qualcomm Snapdragon 778G 4G čipset sa Adreno 642L grafičkim čipom i 128 ili 256 GB memorije sa 8 GB RAM. Sve zaokružuje Android operativni sistem sa EMUI 12 korisničkim okruženjem i Super Device okruženjem. Na raspolaganju je Wi-Fi veza do šeste generacije, Bluetooth v5.2 i NFC za plaćanje i prijavu, USB Type-C priključak, GPS (L1 + L5 Dual band) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band) / GALILEO (E1 + E5a Dual band) / QZSS (L1 + L5 Dual band) i Dual SIM bez podrške za dodatnu memoriju.

Huawei nova 10 Pro imali smo ekskluzivnu priliku da snimimo iz ruke na IFA sajmu u Berlinu, u posebnom demo prostoru, ali vrlo kratko. Telefon uživo deluje sjajno, kamere imaju malo prenaglašen dizajn, ali se nekima možda baš zato svide, a kvalitet izrade je besprekoran, kao i uvek. Pogledajte na našim slikama uživo, ali i u kratkom hands-on videu kako telefon izgleda i naše prve utiske o svemu.

Za kraj treba istaći da je preporučena maloprodajna cena Huawei nova 10 Pro 699 evra i da se u paketu s telefonom dobija 100 W punjač sa USB Type-C kablom, providna silikonska maska i zaštita za ekran koja je već nalepljena na njega.

