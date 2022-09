Mesec dana pre premijere neki ljudi su već odigrali FIFA 23 igru!

Neverovatne stvari dešavaju se Electronic Arts kompaniji ili to možda čak i nije slučajno (čak neki mediji dotle idu zbog lošeg odnosa američkog izdavača sa FIFA predstavnicima), ali ocene igrača objavljene su mesec i po dana pre objave same igre, a pojedini igrači su FIFA 23 kupili praktično džabe, za nekoliko evrocenti i to u Deluxe izdanju.