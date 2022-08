Veliko istraživanje otkriva nam svima kako najveće kompanije, uglavnom iz SAD, (zlo)upotrebljavaju naše lične podatke koje im dajemo svakodnevno.

Izvor: ScreenShot/YouTube.

Rekli smo to bezbroj puta do sada i ponovićemo opet i svaki sledeći put kad budemo pisali o ovakvim stvarima - ne postoje besplatne aplikacije, a one za koje se tvrdi da jesu takve hrane se našim ličnim podacima koje prikupljaju obilato, a koriste kako im se ćefne uz napomenu nama svima ili čak i bez toga.

Ali koliko informacija kompanije zaista prikupljaju i koja kompanija prikuplja najviše zanimalo je i StockApps.com portal, koji je pokušao da pronađe odgovor upravo na ovo pitanje sprovodeći novo istraživanje.

U svojoj analizi, StockApps upoređuje prakse prikupljanja podataka pet velikih tehnoloških kompanija: Google, Twitter, Apple, Amazon i Facebook.

Međutim, izveštaj ne opisuje koju vrstu podataka kompanije prikupljaju od nas, umesto toga, StockApps je odlučio da koristi odrednicu TAČKE PODATAKA da nam pokaže koliko informacija prikuplja svaka firma.

Takođe, naglašava se da se svaka od ovih kompanija fokusira na određenu kategoriju podataka, a ne na količinu i zanimljivo je da su sve iz Severne Amerike, a jako bi bilo zanimljivo videti kako bi se kineski TikTok ili neka ruska kompanija kotirali na ovoj listi (šta vi mislite o tome?).

Prema istraživanju StockApps-a, kompanija koja prikuplja najviše ličnih podataka - što verovatno nije nikakvo iznenađenje - je Google. Prikuplja neverovatnih 39 tačaka podataka, a prema izveštaju StockApps-a, informacije koje Big G prikuplja uključuju bilo šta, od vaše precizne lokacije do istorije vašeg pregledača i vaše aktivnosti na veb lokacijama ili aplikacijama trećih strana. Da, da, sve to, a i još štošta, o čemu smo i mi naširoko pisali i čak nekim takvim vestima (iako su sve tačne) uvredili pojedine kompanije koje posluju kod nas, a usko im je biznis vezan upravo za kompaniju Google (nije nam nekad lako, zaista).

Izvor: StockApps

Google, takođe prikuplja podatke mejlova na Gmail nalozima korisnika. Pored toga, čini se da kompanija prikuplja više vrsta informacija o pojedinačnim korisnicima. Izveštaj ide još dalje navodeći da tehnološki gigant čuva ogromnu količinu informacija na nekoliko domena i čak izjavljuje da “ako su bilo kakvi podaci koje korisnik pravi na internetu, postoji velika verovatnoća da ih Google prikuplja“.

Sada, u odbranu Google kompanije, moramo da kažemo da jeste istina da Google nudi mnogo usluga, tako da je normalno da kompaniji treba i mnogo više informacija kako bi ove usluge održale i pravilno funkcionisale u odnosu na druge kompanije. Ne kažemo da je to OK i da to tako treba da bude, samo pokušavamo da sagledamo situaciju šire, da ne bude da je Google najgori, mada tako ispada…

Sledeći na redu su Twitter koji je u pravnom sukobu sa Ilonom Maskom (koji jedva čekamo da pratimo), Amazon i Facebook, sa 24, 23 i 14 tačaka podataka, respektivno. Prema StockApps-u, Twitter i Facebook, takođe prikupljaju mnogo podataka, ali to su uglavnom informacije koje unose njihovi korisnici i koje oni, za razliku od Google kompanije ne "čupaju" od njih proaktivno.

Prema istraživanju, čini se da je Apple tehnološki gigant koji je najviše orijentisan na privatnost. Prikuplja samo 12 tačaka podataka, a kao što je StockApps naveo, u Kupertinu se čuvaju samo podaci potrebni za održavanje naloga Apple korisnika. Međutim, ovde moramo napomenuti da Apple verovatno prikuplja manje naših podataka, jer se ne oslanja na prihod od oglašavanja kao što to Google, Twitter i Facebook čine. Kao što znamo, veliki deo poslovnih modela ovih kompanija je upravo ciljano oglašavanje. Ipak, čuli smo da je i Apple planirao da sa sadašnje četiri milijarde zarade od oglašavanja u narednim godinama ta zarada bude veća, čak preko 10 milijardi, a to znači samo jedno - više reklama u Apple proizvodima i manje privatnosti tj. više prikupljanja podataka.

Pošto se verovatno pitate kako da zaštitite svoje podatke od prikupljanja, ako koristite iPhone, možete da koristite Apple funkciju transparentnosti praćenja aplikacija, koja vam omogućava da izaberete koje aplikacije mogu da vas prate ne samo na uređaju, nego i kroz druge aplikacije i gde god da idete na internetu.

Međutim, ako koristite Android telefon, možete da posetite naš članak o privatnosti za Android: kako da vidite da li vas aplikacija prati i koje podatke prikuplja i da vidite nekoliko načina na koje možete sprečiti prikupljanje podataka. I Android ćete teško naterati da prestane da vas prati. Sistem je tako ustrojen - da bude besplatan za vas, ali da ga vi hranite svojim podacima…

Nije laka odluka vratiti se na običan telefon, zar ne?!