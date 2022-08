Jeste li čuli za OPPO kompaniju i njen plan da bude #1 globalno do 2024. godine.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

OPPO je jedan od najpotentnijih proizvođača telefona koji iz nekog razloga, a verovatno ih ima dosta, ne uspeva da pronađe pravu formulu za nametanje korisnicima pametnih telefona.

Negde, kao što je u našoj zemlji, OPPO zvanično nije tu, a tamo gde jeste nije uspeo dovoljno da se istakne i nametne u moru telefona koji su slični ili isti, a u kojima svet razaznaje uglavnom dva, tri brenda.

OPPO je i zvanično odustao od cilja da postane vodeći brend pametnih telefona u Evropi do 2024. godine, saznaje Mobile World Live, mada je kompanija imala značajnih iskoraka u pogledu inovacija u smartfon tehnologiji.

Kako se navodi u objavi MWL-a u kompaniji OPPO bili su prisiljeni da obustave prodaju određenih modela u Nemačkoj i još nekim EU zemljama zbog pravnog spora s Nokia kompanijom, a u vezi sa patentima koja je OPPO povredio, a nije plaćao Fincima.

U brifingu za medije Bili Žang, potpredsednik sektora za prodaju i usluge u inostranstvu, rekao je da ima ograničene informacije koje sme da otkrije u vezi s tužbom kompanije Nokia, ali je ponovio da će nastaviti s ulaganjima u Nemačkoj i na drugim tržištima gde trenutno posluju. Dodao je kako "čvrsto veruje" da će problem biti "ispravno rešen".

Izvor: MONDO / OPPO

U junu je nemački sud stao na stranu Nokia kompanije u sporu oko Wi-Fi patenta, podržavajući poziv finskog giganta da se uvede zabrana isporuka određenih uređaja, ali i prodaja već isporučenih modela koji krše patentna prava čuvene kompanije. Žang je dodao da OPPO ne planira da premešta svoje evropsko sedište iz Nemačke dok sam spor za sada nije imao uticaj na druge bitne operacije te kineske kompanije na kontinentu, koje se odvijaju normalno.

Iako je tokom brifinga OPPO isticao svoju predanost evropskom tržištu, čini se da kompanija nije više optimistična kao što je to bila pre godinu dana u pogledu poslovanja na tom istom tlu. U martu 2021. godine predsednica OPPO-a za zapadnu Evropu Megi Ksjue izjavila je da ciljaju na "vodeće mesto" na Starom kontinentu u sledeće tri godine, a to je u tom trenutku bilo do kraja 2024.

Žang je sada insistirao da cilj nije biti broj jedan na tržištu već je umesto toga bio koncentrisan isključivo na stvaranje "sjajnih proizvoda", s "tržišnim uspehom koji prirodno sledi". "Što se tiče toga postoji li određeni cilj za tržišnu poziciju, to nije nešto što ćemo razmatrati iz prve ruke", rekao je.

Citirajući podatke Canalys kompanije iz 2021. godine (iako su uveliko dostupni i podaci za prvi deo 2022. godine), Žang je rekao da je kompanija na četvrtom mestu u pogledu isporuka i globalno i u Evropi.

Umesto da se fokusira na sticanje tržišnog udela i hvatanje u koštac sa konkurentima, Žang je izjavio i to da OPPO “nije koristio način razmišljanja orijentisan na takmičenje, što je moglo da dovede do toga da zaluta, ali će se brojne akcije kompanija sada i u budućnosti zasnivati na brzim i konkretnim rešenjima".

Vidi opis Nesuđeni broj jedan odustao od plana da svrgne Apple i Samsung Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 10 / 10

Žang je najavio da će OPPO održati događaj u Parizu 31. avgusta kako bi lansirao nove telefone i IoT proizvode za evropsko tržište. Možda nešto od toga vidimo na IFA sajmu u Berlinu, koji počinje baš početkom septembra. Pratite nas za to sve, uključujući OPPO, za koje vam dajemo slike sa MWC-a, koje smo napravili u martu, u Barseloni na tamošnjem Sajmu mobilne telefonije.

Šta mislite o OPPO kompaniji, jeste li se sretali s tim uređajima?