Pred samu premijeru nove The Lord of the Rings: The Rings of Power serije gledamo poslednji trejler i pitamo se da li smo dobro videli?

Izvor: Amazon Prime Video

Amazon Prime je morao da odgovori na uspeh House of the Dragon serije, koja je postavila rekorde gledanosti u SAD, a globalnu statistiku još uvek čekamo.

Nema boljeg načina za skretanje pažnje gledaocima konkurentskog tabora od prikazivanja produženog videa, kao najave najskuplje serije ikad snimljene u Amazon Prime produkciji, koja je koštala preko 500 miliona dolara.

Ovaj trejler priča nam priču o legendarnoj Galadrijel, koja bi trebalo da nas ubedi da je još u vreme Srednje zemlje ženama mesto bilo upravo na bojištu.

Nakon što je izgubila brata, a pretpostavljamo da se radi o starijem bratu Finrodu, Galadrijel je primorana da brani sve što ima - ne samo svoju čast i samu sebe, nego i sve ljude koji veruju u nju.

I dok trejler uspeva vrlo lepo u prenošenju sjajnog osećaja ogromnih proporcija The Rings of Power, on je takođe podsetnik na to koliko zamršeni narativi smešteni u ovom svetu imaju tendenciju da budu - nešto što bi lako moglo da učini seriju apsolutno fantastičnom ili potpunim fijaskom.

Takođe, da li je u videu prikazan Gandalf? Da li je to stvarno ON?! Nema naznaka, makar ne zvaničnih da se radi o Gandalfu, ali internet je već preplavljen pričama o "novom nedoličnom Gandalfu", koji nema nikakve veze s onim kojeg pamtimo iz filmova. Ako je to Gandalf, onda je poranio i u seriji je daleko pre roka, dolazi vrlo rano u Srednju Zemlju da bi se družio sa hobitima dok je ostatak ekipe zauzet vikom, penjanjem na ledene litice, zamahivanjem i vitlanjem mačevima, kovanjem samih prstenova i potpuno zbunjeni Sauronom… Videćemo šta će biti i da li je to on, ovo su sve nagađanja za sada - šta vi mislite?

Vidi opis Prikazan poslednji The Lord of the Rings: The Rings of Power video i svi se pitaju - JE LI OVO GANDALF?! The Lord of the Rings: The Rings of Power VIDEO The Lord of the Rings: The Rings of Power SDCC Trailer VIDEO The Lord of the Rings: The Rings of Power VIDEO Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Prime Video Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Prime Video Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Prime Video Br. slika: 8 8 / 8

Priča je smeštena hiljadama godina pre Lord of the Rings filmova, u takozvano Drugo doba u istoriji Srednje zemlje, a video nešto kraći od tri minuta prikazuje nam bajkovite predele i donosi prikaz borbe dobra i zla, ljudskog i neljudskog, koja će se preplitati u napetoj priči na Amazon Prime servisu. Priča nove serije počinje u relativno mirnom Drugom dobu, ali pokriva stvaranje Prstenova moći, uspon mračnog gospodara Saurona, priču o ostrvskoj naciji Numeron i poslednju alijansu između vilenjaka i ljudi. Autori su ovu priču, "razvučenu" tokom više hiljada godina u knjigama, učinili kompaktnijom za potrebe serije kako bi bila lakša za praćenje. Glavne uloge tumače Robert Aramajo, Ovejn Artur, Nazanin Boniadi, Morfid Klark i brojni drugi.

Amazon Prime aplikacija i plejer su nedavno u potpunosti redizajnirani, ali i dalje, poput Netflix-a, ne govore srpski jezik, pa se ne nadamo previše da će i The Lord of the Rings: The Rings of Power serija biti titlovana na naš jezik.

Šta vi kažete na drugi The Lord of the Rings trejler?