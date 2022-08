Već cure informacije o Galaxy S23 Ultra telefonu, iako je mesecima daleko od nas.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Navikli smo da dojavljivači iz raznih sfera počnu da otkucavaju Samsung planova mesecima pre nego što se telefon pojavi u prodaji i to je slučaj i sa Samsung Galaxy S23 Ultra telefonom.

Prirodno, najskuplji i najjači model Galaxy S23 serije privlači najviše pažnje, pa zbog toga dojavljivači najviše vole da nam dobace informacije upravo o tom modelu.

Sudeći prema najnovijim glasinama koje je objavila GSMArena Samsung Galaxy S23 Ultra ostaće vrlo slična dimenzijama, težinom i dizajnom sadašnjem Galaxy S22 Ultra modelu, što je OK.

Značajnije je to što isti izvor za ovaj sajt tvrdi da će čipset biti samo Snapdragon 8 Gen 2, što se poklapa sa ranije objavljenim vestima da je Samsung odlučio da Exynos zameni Snapdragon-om u svim varijantama telefona, pa to automatski znači i to da će i Srbija prvi put zvanično dobiti Snapdragon model.

I, mada ne možemo da se ne složimo sa većinom koja kaže da je trenutno Samsung fokus na Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 telefonima, ali to je za kompaniju Samsung samo što se prodaje tiče, jer tamo negde uveliko se doteže sve u vezi sa Samsung Galaxy S23 serijom.

Nakon što su u Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra i S22 Ultra ugradili foto senzor od 108 megapiksela, čemu smo se divili i mi (jer, kamere jesu dobre), vreme je za novu zvezdu, jer senzor od 200 megapiksela već se ugrađuje u Motorola X30 Pro, a za očekivati je da će i Xiaomi 12T Pro u globalnoj verziji imati isti Samsung HP1 senzor od 200 megapiksela.

Pogledajte prethodne Ultra modele uživo:

Ipak, za Galaxy S23 Ultra Samsung će otići korak dalje, pa će primarna kamera imati ISOCELL HP2 senzor uz senzor sa 3x optičkim i 10x optičkim zumom i ultraširokougaonim senzorom, pa će broj kamera na poleđini ostati četiri.

Dalje, izgleda da će Galaxy S23 Ultra imati ono što već sada nudi vivo X80 Pro - unutar ekrana dodaće povećani Qualcomm 3D Sonic Max senzor za skeniranje otisaka prstiju.

Tehnologija je već ugrađena u iQOO 9 Pro i vivo X80 Pro, a nudi veliki, prostorno veći i kompleksniji, senzor za skeniranje ispod ekrana. Ovaj senzor će moći da aktivira neke opcije automatski u zavisnosti od skeniranih otisaka prstiju, kao i da skenira do dva otiska prsta istovremeno za još veću bezbednost uređaja. Na ovaj način ćete otvarati skrivene foldere ili neke opcije telefona.

Izgleda da ni Galaxy S23 Ultra neće biti revolucija, nego evolucija već postojećih tehnologija, što je sasvim OK, ako to kompanija uradi na pravi način. Skup će biti sigurno, u to ne sumnjamo, ali za to ćemo morati da se strpimo još neko vreme - do februara ili marta, kad će Samsung Galaxy S23 serija biti najavljena.