Pripazite, ako budete kupovali novi OnePlus telefon.

Izvor: OnePlus

Kompanija OnePlus usporila je svoj eksplozivan proboj na smartfon tržištu, a to pre svega ima veze sa cenom njenih uređaja, koji u premijum segmentu probijaju i 1.000 evra za telefon.

Ipak, najnoviji model, OnePlus 10T ima veoma dobre ocene mnogobrojnih IT sajtova koji su ga testirali, ali je i dalje neotporan na očigledno staru OnePlus boljku - izdržljivost pod pritiskom.

OnePlus 10 Pro je pukao na čuvenom testu JerryRigEverything, a njegovim stopama nastavio je i najnoviji OnePlus 10T model, koji je pukao na gotovo istom mestu.

Na desnom boku kućišta, na delu gde se spajaju ivica, kamera i leđa telefona došlo je do pucanja kućišta i to pri čini se ne baš prevelikom pritisku prstiju, pa iako OnePlus tvrdi da je napravio otporniji i strukturalno kvalitetniji telefon izgleda da to nije dovoljno da on izdrži pritisak sa obe strane - Džeri napominje da je telefon, ipak, otporniji od prethodnika, jer nije pukao sa obe, samo sa jedne strane.

Istina, na mestu na kojem je telefon pukao zaista ima više materijala, ali je on očigledno nedovoljne čvrstoće da bi izdržao pritisak savijanjem. Džeri je nakon inicijalnog pucanja lagano uspeo da pocepa i ostatak kućišta koje je napravljeno od aluminijuma i metala u najvećem procentu.

Ako planirate da kupite OnePlus 10T pripazite na to kako i gde ga nosite, jer pritisak neće izdržati, a ostalo će biti OK, jer telefon ima dobre specifikacije, koje su se kako smo na početku rekli i dokazale već u praksi na testovima. Takođe, kupite originalnu dodatnu opremu i nećete morati da brinete!

Da li vi obraćate pažnju na ovakve testove?