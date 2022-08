U dokumentu koji je kompanija podnela brazilskom regulatoru konkurencije, navodi se da je PlayStation 4 prodat u više nego dvostruko više primeraka od Xbox One.

Izvor: YouTube / 91Tech / Screenshot

Nije tajna da je Microsoft izgubio rat konzola prethodne generacije. Lansiranje Xbox One konzole je izazvao gnev gejmera, primarno zbog nemogućnosti pozajmljivanja igara svojim prijateljima, kao i zahteva da konzola uvek bude onlajn. Kompanija je morala da povuče svoje inicijalne odluke, ali šteta je već bila učinjena. O ovome je Microsoft otvoreno govorio u svom dokumentarcu o istoriji Xbox konzola, koji možete pogledati na YouTube platformi.

Ipak, ono što nismo mogli da saznamo, jer je kompanija odbijala da iznese zvanične brojke, jeste koliko je tačno Xbox One konzola prodato i koliku prednost je imao PlayStation. Poređenja radi, znali smo da je Microsoft prodao oko 24 miliona originalnih Xbox konzola u odnosu na oko 158 miliona PlayStation 2 jedinica širom sveta, odnosno da je Xbox 360 konzola kupljena oko 86 miliona puta, a PlayStation 3 prodat u 87 miliona primeraka. Znamo i da je PlayStation 4 postao jedna od najprodavanijih konzola, dostigavši brojku od oko 117 miliona, ali je Xbox One ostao misterija, sve do sad.

Kompanija je prestala da izveštava o svojim podacima o prodaji početkom 2016. godine, fokusirajući se umesto toga na Xbox Live brojke. Procene analitičara stavljale su Microsoft na treće mesto, iza kompanija Sony i Nintendo, a dokumenti dostavljeni brazilskom nacionalnom regulatoru konkurencije (dokument dostupan na ovom linku) konačno otkrivaju kako je prošla Xbox One generacija.

"Sony je nadmašio Microsoft u pogledu prodaje konzola, prodavši više nego dvostruko više Xbox konzola u poslednjoj generaciji", priznaje Microsoft u dokumentu.

Iako Microsoft nije dao konkretan broj prodaje Xbox One konzole, priznanje kompanije znači da je u poređenju sa oko 117 miliona prodatih PlayStation konzola, Xbox One kupljen u manje od 58,5 miliona primeraka. To je u skladu sa istraživanjem tržišta kompanije Ampere Analysis iz 2020. godine, koje je dalo procenu od 51 milion prodatih Xbox konzola do kraja drugog kvartala 2020. godine. Nintendo Switch je do sada prodat u oko 111 miliona primeraka, i očekuje se da će ove godine preteći PS4, čija proizvodnja se gasi 2025, po popularnosti.