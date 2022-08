Poslovanje kompanije nVidia nije ostalo u zelenoj zoni, ali je za nas to najverovatnije odlična vest!

Izvor: SmartLife / NVIDIA

Za brojne IT kompanije, proteklih nekoliko nedelja bilo je vreme podvlačenja crte za drugi kvartal, koji je trajao od početka aprila do kraja juna tekuće godine.

Izuzetak nije ni nVidia kompanija čiji preliminarni finansijski izveštaj koji je ovim povodom objavljen, svojevrsna je najava kraja globalnog manjka grafičkih karti.

Ekonomska kriza, globalna inflacija i pre svega pucanje kripto-mehura, preokrenule su situaciju za 180 stepeni u odnosu na kasnu 2020. i celu 2021. kad je tržište zadesila najveća nestašica u istoriji.

Kako brojke pokazuju, nVidia je za vreme drugog kvartala inkasirala 6,7 milijardi dolara, što je znatno manje u odnosu na 8,1 koliko je projektovano, dok je od toga zarada od gejmerskog sektora (dakle grafičkih karti) iznosi svega dve milijarde.

Ovi podaci su za čak 44% slabiji naspram prvog kvartala (januar do kraja marta), a 33% slabiji, ako se poredi sa istim periodom prethodne godine. To i ne treba da čudi, jer su znatno jeftinije polovne tj. već korišćene karte i one bez previše izigranih naslova preko sebe preplavili tržište.

"Prodaja naših gejmerskih proizvoda značajno se smanjila kako je drugi kvartal odmicao", izjavio je direktor nVidia kompanije Huang Jensen i dodao da će makroekonomske prilike nastaviti da utiču na prodaju, zbog čega je potrebno "preduzeti određene mere sa našim partnerima kako bismo korigovali cene i zalihe". Dakle, jasno je da će grafičke karte pojeftiniti, a ako ne u domaćoj maloprodaji, onda napolju sigurno hoće, pa će "tetka iz Nemačke" opet imati posla.

Nije isključeno i da će se ova odluka odraziti na predstojeću Lovelace GPU seriju RTX 40xx karti, za koju se uveliko šuška da će biti predstavljena u oktobru mesecu.

Iz nVidia centrale za sada na ovu temu mudro ćute, mada je Micron već započeo proizvodnju bržih GDDR6X memorijskih modula, protoka do čak 24 gigabita po sekundi (poređenja radi, kod aktuelnog RTX 3090 Ti modela, on dostiže 21). To nipošto nije potvrda, ali znamo da je memorija sa X sufiksom razvijana isključivo za zelene modele, tako da ih za nešto svakako pripremaju…