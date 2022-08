Najobičniji mobilni telefon sa malim ekranom i velikom baterijom, uz 4G podršku i bežični radio

Izvor: Nokia

Ako tražite običan mobilni telefon koji će u svakom kutku zemlje ili svijeta imati signal i pritom vas neće izdati što se baterije tiče Nokia 110 4G bi mogao da bude baš taj.

Na sve ovo dodajte i cijenu koja je ispod 22 eura i imate razlog više da ga nabavite ako i kad stigne do Crne Gore i regiona.

Nokia 110 4G je običan mobilni telefon koji služi za pozive, slanje SMS poruka i slušanje FM radio programa, koji može da "hvata" bez žica tj. priključenih slušalica.

Puno ime telefona je Nokia 110 4G (2022), jer postoje i ranije verzije uređaja iz 2021. i 2019. godine, od kojih se nova razlikuje po ljepšem kućištu, modernijim bojama i boljoj ergonomiji, a to koliko je Nokia sigurna u kvalitet izrade govori i podatak da će se na određenim tržištima korisniku zamijeniti telefon novim tokom prve godine korišćenja, ako do ikakvih oštećenja dođe.

Na spisku funkcija su automatsko snimanje glasovnih poziva, na tržištima gdje je to dozvoljeno, ugrađena kamera VGA rezolucije iliti 0,3 megapiksela (640 x 480 piksela), baterijska lampa i blic u jednom LED-u, klasične igre, kao što je Zmijica, Dual SIM podrška, kao i MMS i SMS poruke.

Vidi opis Novi šampion jeftinoće je Nokia 110 4G za 21 euro Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nokia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Nokia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Nokia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Nokia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Nokia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Nokia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Nokia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Nokia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Nokia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Nokia Br. slika: 10 10 / 10

Baterija je kapaciteta 1.000 mAh i omogućava do mjesec dana autonomije na čekanju i dane korišćenja kad se koristi kao uobičajen telefon. Baterija se lako vadi, a može da se zamijeni novom kad god to korisnik poželi. Tu je i microSD podrška za kartice kapaciteta do 32 GB, a mnoge će obradovati i MP3 plejer i slušalice sa 3,5 mm priključkom koje se dobijaju u paketu s telefonom. Ah, da, tu je i punjač i sve to po rekordno niskoj cijeni.

Telefon će se prodavati prvo u Indiji, gdje se i pravi, a kasnije će biti u prodaji i na drugim tržištima po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 22 eura i u do tri boje - plavoj, roze i crnoj.

Vjerujemo da je ovo idealan telefon uz smartfon, jer vjerovatno ima domet svuda, omogućava vam da primite samo ono izuzetno važno i da preskočite sva obavještenja koja to nisu. Jer, koliko ljudi će vas pozvati direktno, a koliko će vam poslati mejl nekoliko puta prije toga dok ste na odmoru ili radite nešto zaista važno? Da, tako mislimo i mi… ;)