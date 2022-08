Čeka se i zvanična reakcija kompanije, a procurelo spisak je impozantan!

Izvor: Stefan_Stojanovic

Ako Xiaomi ovo zaista uradi - kapa dole što se tiče podrške za ovoliki broj uređaja!

Xiaomi je i do sada davao sve od sebe da isporuči Android nadogradnje do što više korisnika, ali zaista ogroman broj telefona u Xiaomi, Redmi i POCO linijama jednostavno čini svoje i otežava stvari koliko god je to moguće.

Debi MIUI 14 korisničkog okruženja koji će na neke telefone stići sa Android 13 operativnim sistemom očekuje se tokom avgusta.

Nažalost, ako je verovati izvorima upućenim u situaciju svi uređaji sa Android 11 operativnim sistemom moraju pre toga da dobiju Android 12 kroz MIUI 13, a ako se to ne desi ti Android 11 telefoni i tableti neće dobiti MIUI 14 ni u jednom trenutku.

Spisak telefona je otkriven u izvornom kodu Xiaomi softvera i ni na koji način još uvek nije potvrđen od strane bilo kojeg predstavnika kompanije Xiaomi, pa sve uređaje sa njega treba uzeti sa rezervom, kao i objašnjenje za Android izneto gore, koje nam čak i zvuči logično, ali dobro, saznaćemo sve najverovatnije oko 16. avgusta kad se proslavlja 12. rođendan MIUI softvera (Android je operativni sistem, a MIUI je korisničko okruženje koje dopunjuje sam Android OS).

Nažalost, nijedna od novih funkcija nije još uvek otkrivena, pa ćemo i na njih morati da sačekamo još neko vreme, nešto pre ili tokom zvanične najave, čija će premijera verovatno uskoro biti najavljena.

Xiaomi telefoni koji će dobiti MIUI 14:

Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12X Xiaomi 12 Ultra Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11 LE Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11i Xiaomi 11i Xiaomi 11i Hypercharge Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11X Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi MIX 4 Xiaomi MIX FOLD Xiaomi MIX FOLD 2 Xiaomi Civi Xiaomi Civi 1S Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10i 5G Xiaomi Mi 10S Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Xiaomi Mi 10 Ultra Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5 Pro i Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Redmi telefoni koji će dobiti MIUI 14:

Redmi Note 11 Redmi Note 11 5G Redmi Note 11 SE Redmi Note 11 4G Redmi Note 11T 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11S Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10 Redmi Note 10S Redmi Note 10 Lite Redmi Note 10 5G Redmi Note 10T 5G Redmi Note 10T Japan Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 5G Redmi Note 9T 5G Redmi Note 9 Pro 5G Redmi K50 Redmi K50 Pro Redmi K50 Gaming Redmi K50i Redmi K50i Pro Redmi K50S Redmi K50S Pro Redmi K40S Redmi K40 Pro Redmi K40 Pro+ Redmi K40 Redmi K40 Gaming Redmi K30S Ultra Redmi K30 Ultra Redmi K30 4G Redmi K30 Pro Redmi Note 8 (2021) Redmi 10C Redmi 10A Redmi 10 Power Redmi 10 Redmi 10 5G Redmi 10 Prime+ 5G Redmi 10 (India) Redmi 10 Prime Redmi 10 Prime 2022 Redmi 10 2022 Redmi 9T Redmi 9 Power Redmi Note 11E Redmi Note 11E Pro Redmi Note 11T Pro i Redmi Note 11T Pro+.

POCO telefoni koji će dobiti MIUI 14:

POCO M2 POCO M2 Reloaded POCO M3 POCO M4 Pro 4G POCO M4 5G POCO M5 POCO M5s POCO X4 Pro 5G POCO M2 Pro POCO M4 Pro 5G POCO M3 Pro 5G POCO X3 NFC POCO X3 POCO X3 Pro POCO X3 GT POCO X4 GT POCO F4 POCO F3 POCO F3 GT POCO C40 i POCO C40+.

Kao što vidite, to su čak 123 telefona i još jednom kažemo - neka je i pola istina, to će biti ogroman uspeh! Naravno, ostaje nam da vidimo u kom roku će isporuka biti izvršena i sve drugo što uz to ide.

Da li je i vaš Xiaomi, POCO ili Redmi telefon na slisti?