Na HBO Max nam stiže kompletno prerađen Game of Thrones materijal u 4K izdanju, koje do sada nije objavljeno na ovom streaming servisu.

Uz poboljšanu rezoluciju primenjena je HDR tehnologija, pa će svi naši telefoni, tableti, gedžeti sa ekranom i konačno televizori i monitori moći da prikažu Igru prestola u svoj njenoj raskoši, a pamtimo neke od najspektakularnijih scena upravo iz ove serije!

Osim 4K HDR podrške Game of Thrones će od avgusta imati i Dolby Vision i Dolby Atmos podršku za sve uređaje koji su u stanju da reprodukuju ove audio-video tehnologije, podižući kvalitet streaming sadržaja na do sada najviši nivo.

Nažalost, samo gledaoci sa najskupljim kartama, odnosno najskupljim paketom i pretplatom će moći da uživaju u svemu novom što će kvalitet slike i zvuka doneti, pa i u čuvenoj epizodi osme sezone "koju niko nije video" i u kraju koji nas je sve ostavio u šoku - broj fanova koji je ravnodušan na GoT završetak se meri promilima, sigurni smo…

Dobro je što će unapređena serija stići baš pred premijeru House of the Dragon, koja počinje da se prikazuje od 21. avgusta, kada će biti dostupno svih 10 epizoda prve sezone, od nekoliko planiranih u HBO produkciji. Takođe, Kuća zmaja će se od početka prikazivati u najvišem kvalitetu, čak višem od Game of Thrones, koji uključuje HDR10 podršku, ali i Dolby Vision i Dolby Atmos.

Ako se odlučite da Game of Thrones gledate u 4K na HBO Max štedite sebi najmanje 150 evra, koliko košta komplet od svih osam sezona u 4K na Bluray diskovima. Ipak, nije sve na strani streaming servisa - Bluray donosi veći bitrate, što znači i bolji kvalitet videa, a ne morate da se bakćete ni sa povremenim bagovima HBO Max platforme ili lošom internet vezom, koja je uvek raspoložena sve da pokvari…

Da čujemo -hoćete li stream-ovati seriju u 4K?