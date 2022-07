Najskuplja TV serija do sada nije razočarala u prvom pravom videu - pogledajte ga!

Izvor: Amazon Prime Video

Ovaj video otkriva nam likove i poznatu atmosferu Pitera Džeksona, a potvrđen je i datum premijere - prva epizoda biće prikazana definitivno 2. septembra 2022. godine!

Prvi pravi video iz serije The Lord of the Rings: The Rings of Power je pogledalo već pola miliona ljudi, iako je objavljen samo malo prije vijesti koju čitate!

Priča je smještena hiljadama godina prije Lord of the Rings filmova, u takozvano Drugo doba u istoriji Srednje zemlje, a video nešto duži od tri minuta prikazuje nam bajkovite predjele i donosi prikaz borbe dobra i zla, ljudskog i neljudskog, koja se prepliću u napetoj priči na Amazon Prime servisu.

Amazon Prime aplikacija i plejer su nedavno u potpunosti redizajnirani, ali i dalje, poput Netflix-a, ne govore srpski jezik, pa nema pretjrane nade da će i The Lord of the Rings: The Rings of Power serija biti titlovana na srpskom.

Priča nove serije počinje u relativno mirnom Drugom dobu, ali pokriva stvaranje Prstenova moći, uspon mračnog gospodara Saurona, priču o ostrvskoj naciji Numeron i poslednju alijansu između vilenjaka i ljudi.

"Zlo ne spava, ono čeka"

Autori su ovu priču, "razvučenu" tokom više hiljada godina u knjigama, učinili kompaktnijom za potrebe serije kako bi priča bila lakša za praćenje. Glavne uloge tumače Robert Aramajo, Ovejn Artur, Nazanin Boniadi, Morfid Klark i brojni drugi.

Najskuplja TV serija ikad

Iz Amazon kompanije na početku produkcije rekli su da su spremni da ulože najmanje 465 miliona dolara kako bi napravili prvu sezonu serije o poznatim Tolkinovim romanima. Prije toga dali su najmanje 250 miliona dolara za prava na ekranizaciju The Lord of the Rings sadržaja.

"To će biti najveća televizijska serija ikada snimljena", rekao je ministar za ekonomski razvoj i turizam Novog Zelanda, pošto se tamo i snimala ova epska TV serija.

Sad još samo da sačekamo 2. septembar i otkrijemo šta je sve ekipa spremila svojim obožavaocima! Slobodno ostavite komentar ispod, čitaćemo ih sve!