Da li ste se ikada zapitali kako se baca đubre u svemiru? Evo odgovora!

Objavljen je video koji pokazuje kako se baca đubre na Međunarodnoj svemirskoj stanici, i mnogi su iznenađeni jer do sada nisu ni znali da je to aktivnost koja se obavlja jednom u nekoliko mjeseci. Kompanija Nanoracks iz Hjustona u Teksasu predstavila je novu tehnologiju koja omogućava ekipi Međunarodne svemirske stanice (ISS) da lako i brzo baci smeće! Do sada, astronauti su morali da mesecima prikupljaju đubre, a potom da čekaju da stigne posebna teretna letjelica koja bi ga odnijela. Astronauti nedeljno popune dvije veće kante za odlaganje smeća, ili do 2.500 kilograma đubreta godišnje!