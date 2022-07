9 stvari koje treba da primenite kako bi vaš telefon bio uredan, a vaša produktivnost veća.

Izvor: Pexels

Da li ste čuli za Mari Kondo? Njena knjiga o metodi smanjivanja, razvrstavanja i odlaganja stvari je zaludela planetu, dostigavši prvo mesto na listi najprodavanijih vodiča New York Times-a.

Japanska stručnjakinja je podigla čin pospremanja na sasvim novi nivo, a svoju metodu je nazvala KonMari. Ova metoda obećava da čim uvedete jednostavnost i red u svoj dom na ispravan način. više nikada nećete isto posmatrati na pospremanje, jer daje trajne rezultate. Kako tvrdi, nijedan od klijenata Mari Kondo nije se vratio starim navikama.

Ova metoda, koja se u suštini zasniva na jednostavnom pitanju - da li neki predmet "budi iskru radosti", su sertifikovani stručnjaci preneli i na naše pametne telefone u pokušaju da svoj digitalnim prostor učinimo urednijim, a uređaj produktivnijim. Predstavljamo vam 9 načina kako to možete da učinite:

1. Očistite svoj telefon

KonMari konsultanti tvrdi da je prvi korak pospremanja našeg digitalnog prostora čišćenje samog uređaja. Skinite i očistite futrolu, spolja i iznutra. Nakon toga uzmite 70% izopropil alkohol, naprskajte krpicu i nežno trljajte površine telefona. Izbegavajte prodiranje vlage u portove.

2. Odredite svrhu svog telefona

Pametni telefon može biti uređaj koji koristite samo za pozive, a može biti multifunkcionalan kao računar, dobro razmislite kako želite da ga koristite.

"Ponekad shvatimo da ne želimo da koristimo svoj telefon kao laptop ili računar, jer nas to ometa", kaže Džesika Lui, KonMari konsultantkinja. Šta god da odlučite, odlučite da se rešite onoga što ne odgovara svrsi. "Ako nešto nije neophodno, samo će vas odvraćati od onoga što jeste".

3. Obrišite nepotrebne aplikacije

Svašta može imati sentimentalnu vrednost, ali ne može sve. Zato se zagovornici KonMari metode zapitaju da li nešto "budi iskru radosti". Otarasite se aplikacija koje ne koristite, koje dugo niste koristili, koje će vam "možda nekad trebati", koje rade istu stvar, koje ne odgovaraju svrsi vašeg telefona.

4. Organizujte sve po kategorijama

Nered na telefonu se ne razlikuje puno od nereda u kući. Definišite sopstvene kategorije. KonMari metoda predlaže sortiranje mejlova, dokumenata, kontakata, slika i aplikacija. Napravite foldere i grupišite sve u kategorije kao što su posao, društvene mreže, organizacija i šoping.

Vidi opis 9 koraka do urednijeg i produktivnijeg uređaja - japanska metoda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SMARTLife Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Reddit Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Reddit Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Reddit Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Reddit Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Reddit Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Reddit Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Reddit Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Reddit Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Reddit Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Reddit Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Reddit Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Reddit Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Reddit Br. slika: 14 14 / 14

5. Izbacite igre

Nemojte puniti svoj telefon neesencijalnim aplikacijama. Igre mogu biti zabavne, ali to nije isto kao iskra radosti. "One ne bude iskru radosti, bude zavisnost. Odvlače vam pažnju od onoga što bi trebalo da radite. Čuvajte samo korisne stvari", kaže Polak, KonMari konsultant.

6. Napravite rezervnu kopiju slika na cloud-u

Iskoristite Google Photos ili iCloud da napravite rezervnu kopiju esencijalnih slika. One koje čuvate samo na vašem uređaju nisu uvek sigurne. "Briga o stvarima je vrlo bitna stavka KonMari metode. Pravljenje rezervnih kopija najbitnijih slika će vam pomoći da shvatite koje su vam najpotrebnije", kaže Soči, KonMari konsultantkinja.

7. Isključite notifikacije

Nema potrebe da budete obavešteni za svaku poruku ili mejl koji primite. Odgovorite na njih kada to vama odgovara. "Uklanjamo notifikacije i uključujemo Do not disturb opciju kako bi postavili granice i uklonili distrakcije", kaže Lui.

8. Čuvajte telefon samo u jednoj prostoriji

Samo zato što je mali i prenosiv, ne znači da telefon treba da nosite svuda sa sobom. "Ne ostavljate svoju četkicu za zube bilo gde. Ostavljate je u kupatilu, zar ne? Ako ne očekujete važan poziv, nemojte telefon nositi sa sobom dok ste kući", kaže Polak.

9. Izaberite umirujuću pozadinsku sliku

KonMari metoda predlaže stvaranje umirujuće, inspirativne okoline. Pozadinske slike takođe mogu uticati na naš unutrašnji mir. "Menjamo pozadinske slike kako bi nas inspirisale i umirile", kaže Lui.