Za manje od 190 evra dobijate moderan i svestran telefon koji će trajati najmanje tri naredne godine.

Izvor: Nokia

Kompanija HMD Global koncentrisala se na proizvodnju povoljnih telefona i pozicioniranje u tom vrlo zahtevnom segmentu, u kojem se i prodaje najveći broj pametnih telefona svake godine.

Dom Nokia telefona tokom 2021. godine transformisao je svoju ponudu sa brojeva na nove Nokia G, Nokia X i Nokia C serije, uz Nokia T20 tablet i Nokia XR20 ojačani model, koji su posebni uređaji i za sada kategorije za sebe.

Nenametljiv, kao što je i najavljen, Nokia G11 je mobilni telefon namenjen ljudima koji traže jednostavnost i funkcionalnost, a glavne karakteristike uređaja su nov dizajn, baterija od tri dana autonomije i poboljšano osvežavanje ekrana za prijatnije korišćenje.

Naslednik ide korak dalje, a zove se Nokia G11 Plus i donosi 6,51 inč ekran, HD+ rezolucije sa osvežavanjem brzine 90 Hz u LCD izvedbi (u podržanim aplikacijama ekran nudi brzinu odziva na mestu dodira od 180 Hz, što je važno za igranje igara).

Ekran je zaštićen ojačanim staklom, a rezolucija mu je 1.600 x 720 piksela uz pojačano osvetljenje i bolji kontrast.

Spreda je selfi kamera i sistem za otključavanje telefona skeniranjem lica, rezolucije 8 MP u notch-u, dok je pozadi primarna kamera od 50 MP sa AI opcijama i autofokusom (f/1,8) uz kameru za proračun kadra i boke efekte (fiksiran fokus, f/2,4) i standardan LED blic. Ako više volite skeniranje otiska prsta - klasičan kružni panel je sa zadnje strane, isto, a na kućištu su i USB Type-C, mikrofon, 3,5 mm ulaz za slušalice i uobičajeni Android tasteri.

Vidi opis NOKIA G11 PLUS: To što je jeftina nije najbolji deo - ima odličnu kameru i bateriju od 3 dana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nokia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Nokia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Nokia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Nokia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Nokia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Nokia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Nokia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Nokia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Nokia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Nokia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Nokia Br. slika: 11 11 / 11

Podržane su microSD kartice kapaciteta do 512 GB za proširenje 64 GB interne memorije. Od hardvera znamo još da telefon ima 4 GB RAM, a procesor je ovog puta Unisoc T606. Baterija je kapaciteta 5.050 mAh i zahvaljujući pametnim algoritmima traje do tri dana, a puni se jačinom do 10 vati. Android 12 dolazi odmah na uređaju i korisnici će dobiti još dva operativna sistema, dakle do Android 14 verzije, ali i pune tri godine Google i drugih bezbednosnih mesečnih ažuriranja i zakrpa.

Nokia G11 Plus ima GPS, Dual SIM, dual band Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), mrežu do 4G/LTE (VoLTE), FM radio, Bluetooth v5.0 i IP52 zaštitu od vode i prašine. Zadnji panel je reljefast radi lakšeg držanja, a ergonomija uređaja je povećana zahvaljujući ravnom ramu i jasnim ivicama, koje omogućavaju bolje i čvršće hvatanje bez mogućnosti da Nokia G11 Plus ispadne iz ruke.

Nokia G11 Plus telefon će u Srbiji biti dostupan u 4/64 DS memorijskoj varijanti u plavoj boji po preporučenoj prodajnoj ceni od 21.999 RSD tj. oko 187 evra.

Kako vam se čini novi Nokia telefon?