Igrači mogu da besplatno preuzmu Fall Guys za PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, XSS i Switch.

Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot

Nakon lansiranja 2020. godine, developer Mediatonic je nedavno najavio da će igra Fall Guys: Ultimate Knockout postati besplatan za igranje.

Vreme čekanja je prošlo i igrači sada mogu da se dočepaju ove preslatke battle royale igre, a tu je i potpuno novi sadržaj, kako bi se proslavio ovaj događaj.

Na radost brojnih fanova, Fall Guys Season 1: Free For All je dostupan za PC i konzole. Ovo znači da je igra, osim na računarima, biti besplatna za preuzimanje i na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch konzolama.

Igra na računarima prelazi na Epic Games, što znači da će biti uklonjena sa Steam platforme, ali postojeći igrači nemaju razloga za brigu. Oni koji su već posedovali igru će moći da nastave da je igraju na isti način kako su to činili do sad, a novi igrači će morati da koriste Epic Games Store, ne bi li je skinuli.

Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot

Mediatonic je potvrdio da je cross-play i cross-progression prisutan, što znači da ćete moći da se udružujete sa prijateljima, nezavisno od platforme na kojoj igraju.