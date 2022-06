Opasne reči jednog od najuticajnijih kineskih ekonomista u vezi sa Tajvanom, Kinom, američkim sankcijama i TSMC kompanijom…

Izvor: SmartLife / Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Sjedinjene Američke Države i zapadni svet gotovo ujedinjeno su stali na stranu Ukrajine u rusko-ukrajinskom konfliktu koji traje bezmalo četiri meseca.

Rusija je brzo osetila bes zapadnih sila kroz različite pakete sankcija, koje su podržale čak i kompanije kojima prosta računica nalaže da se ne ponašaju na taj način.

Sad je jedan kineski stručnjak, rukovodeći se ekonomskim stanjem u kojem se svet nalazi i ostalim činiocima pozvao kinesku državu da zauzme čvrst stav i preuzme Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) kompaniju na Tajvanu!

Kina Tajvan smatra otcepljeno provincijom koju će jednog dana pripojiti, dok Tajvan sebe smatra nezavisnom zemljom.

Do nedavno su SAD imale formalne veze sa Kinom, ali se ton sada promenio i predsednik Džo Bajden je rekao da će SAD vojno braniti Tajvan ako se za to ukaže potreba. On je, takođe uporedio svaki mogući kineski napad na Tajvan sa agresijom Rusije na Ukrajinu.

SAD i Kina već imaju loš odnos, uglavnom zato što je prva stavila gigante na crnu listu poput proizvođača mobilnih telefona Huawei i Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) kompaniju zbog nikad dokazane sumnje da su povezani sa kineskom vladom i špijuniraju SAD i svet u njihovo ime.

U svetlu najnovijih dešavanja, cenjeni i jedan od najpoznatijih kineskih ekonomista Čen Venling je predložio da u slučaju da SAD uvedu bilo kakve nove sankcije Kini, zemlja treba da povrati Tajvan i zapleni korporacije kao što je TSMC.

"Ako SAD i Zapad uvedu destruktivne sankcije Kini poput sankcija Rusiji, moramo povratiti Tajvan. Posebno u pogledu rekonstrukcije industrijskog lanca i lanca snabdevanja, moramo da preuzmemo TSMC. Oni ubrzavaju transfer u SAD da bi tamo izgradili šest fabrika. Ne smemo dozvoliti da se ostvare ovi njihovi ciljevi", izjavio je Čen Venling, prenosi Bloomberg.

Ovo bi bio udarac za Apple, jer se gigant iz Kupertina oslanja na TSMC za proizvodnju čipova za iPhone, iPad i Mac. Nijedna druga kompanija nije ni blizu, uključujući Samsung koji je izgubio klijenta kakav je Qualcomm (američki proizvođač čipova sad sarađuje sa TSMC-om), jer prvi očigledno nije bio zadovoljan vrhunskim Snapdragon 8 Gen 1 čipom koji je južnokorejska kompanija proizvela.

TSMC pravi većinu svojih čipova na Tajvanu, a takođe ima pogone u Kini i SAD. Kompanija navodno planira da izgradi šest fabrika u SAD u naredne dve do tri godine. Kina je, naravno, toga svesna i Čen je sugerisao da zemlja mora da interveniše kako bi sprečila SAD da ostvare ovaj cilj. Mnogi od najboljih telefona 2022. godine pokreću se čipovima koje proizvodi TSMC.

Iako većina analitičara veruje da je malo verovatno da će Kina uskoro napasti Tajvan, ništa ne treba isključiti, s obzirom da svet postaje sve nepredvidljiviji.

U međuvremenu, TSMC se navodno sprema za masovnu proizvodnju M2 Pro čipa za koji se pričalo da će biti napravljen korišćenjem proizvodne tehnologije od 3 nm. Ista tehnologija bi se takođe mogla koristiti za proizvodnju A17 Bionic čipa za iPhone 15 sledeće godine, jer će ove iPhone 14 imati Bionic čip na 4 nm najviše.

Šta vi mislite o ovom scenariju?