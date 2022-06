Možda nije najnovija igra, ali će svako moći da je igra i uopšte nije loša.

Izvor: Epic

Iako se radi o naslovu iz 2014. godine, a nakon Bioshock i Borderlands 3 zaista jesmo očekivali nešto modernije tj. novije, Wolfenstein: The New Order je odlična igra, koju bi svako trebalo da ima u svojoj kolekciji - pa, kad zatreba…

Ocena na EPIC platformi je Strong, a ocena kritike i publike su preko 80% ukupno, dok je Steam zajednica bila najdarežljivija - preko devet (GOG ocena je zato samo 3,6 od pet, ali dobro).

Stoga, nećemo cepidlačiti na Wolfenstein, bez obzira na to što je New Order napunio osam godina i što je izostavio multiplayer režim (odluka tj. propust sa kojim će razvojni timovi nastaviti i u budućim igrama iz franšize).

Svojevremeno je muku mučio i sa drajverima, što je naknadno i srećom po sve nas ispravljeno, a danas je Wolfenstein: The New Order potpuno igriv naslov i što je najvažnije - moći će da ga igra gotovo svako!

Ovo je pitka eksplozivna razonoda, smeštena u alternativnu istoriju gde su Švabe prevagnule u Drugom svetskom ratu. Protiv novog svetskog poretka samo olovo radi posao, a naš junoša Vilijam Džozef Blaskovic ga ima na pretek.

Ukratko - preuzmite Wolfenstein: The New Order do 9. juna i ne zaboravite da nas do kraja EPIC rasprodaje očekuje makar još jedna velika igra, koja je trenutno ili je svojevremeno bio veliki AAA naslov.

Šta li nam to EPIC kuva…?