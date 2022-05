Osim kompanije iz Kupertina, Disney, Amazon i NBCUniversal su pregovarali o kupovini izdavača video igara Electronic Arts

Izvor: Apple, EA

Izdavač video igara Electronic Arts (EA) aktivno traži potencijalnog kupca ili zainteresovanu stranu za spajanje kompanije.

Navodi se da je kompanija EA pregovarala sa nekoliko velikih kompanija, uključujući Apple, Amazon i Disney. Sve tri kompanije su odbile da komentarišu ove navode, te status pregovora za sada nije poznat.

Disney je bio prvi izbor za EA. Kompanija im se obratila u martu, kako bi pokušala da uspostavi dublji odnos od ugovora o licenciranju, ali Disney nije bio zainteresovan.

Electronic Arts je takođe razgovarala sa medijskom kompanijom NBCUniversal, a navodi se da su bili blizu dogovora. Ipak, pregovori su bili neuspešni, jer dve kompanije nisu mogle da nađu zajednički jezik oko cene i strukture same kompanije - izvršni direktor Endru Vilson želi da ostane na čelnoj poziciji nakon spajanja.

EA je veliki izdavač video igara, poznat po gejming franšizama kao što su “The Sims“, “Battlefield“, “Apex Legends“, “SimCity“, “FIFA“ i mnoge druge.

Koreni izdavača Electronic Arts zapravo sežu do giganta iz Kupertina. Naime, tadašnji Apple direktor strategije i marketinga, Trip Hokins, napustio je svoju poziciju 1982. godine i osnovao EA. Da ovi pregovori imaju smisla, govori i to da je Apple svojevremeno kupio NeXT i vratio proteranog Stiv Džobsa u svoje redove, kao i da imaju svoj Apple Arcade gejming server, doduše sa mnogo jednostavnijim igrama, namenjenim IPhone, iPad i macOS uređajima.

Portparol EA-a, Džon Resenburg, je rekao da “neće komentarisati glasine“. “Ponosni smo na ono što radimo sa pozicije snage i rasta, sa portfeljom neverovatnih igara, napravljenih od neverovatno talentovanih timova, kao i bazom od pola milijarde igrača. Pred nama je veoma svetla budućnost“, kaže Resenburg.

Čini se EA žuri da finalizuje dogovor, te ćemo verovatno uskoro čuti više.