ProtonMail ujedinjuje svoje Mail, Calendar, Drive i VPN usluge pod novo ime

Izvor: Proton

Švajcarski provajder enkriptovane e-pošte ProtonMail je najavio restrukturiranje svojih usluga i njihovo objedinjavanje pod novi brend - Proton.

"Danas preuzimamo naš najveći korak napred u pokretu za internet koji poštuje vašu privatnost. Novi, ažurirani Proton nudi jedan nalog, mnogo usluga i podrazumevani ekosistem privatnosti. Sada možete uživati u jedinstvenoj zaštiti sa modernizovanim izgledom.", kaže kompanija.

Ranije su korisnici mogli samo da se pojedinačno pretplate na neke od usluga koje je kompanija nudila. Ubuduće, novi Proton nudi jedan nalog za pristup svim uslugama koje se nude u njihovom ekosistemu privatnosti, uključujući Proton Mail, Proton VPN, Proton Calendar i Proton Drive. Sve ove usluge se sada nalaze na domenu proton.me.

Pristup Proton uslugama je besplatan, dok su napredne funkcije i više prostora za skladištenje dostupni preko planova koji se naplaćuju.

Besplatan pristup uključuje do 1 GB skladišnog prostora, jednu e-mail adresu, kao i pristup enkriptovanom kalendaru i VPN uslugama.

Proton Unlimited košta 9,99 evra za mesec dana, uz uštedu do 24% za one koji izaberu godišnji plan. Za one koji traže samo enkrtiptovanu e-poštu ili VPN, zasebni planovi ostaju dostupni.

Kao deo rebrendiranja, postojeći vlasnici naloga će dobiti povećanje skladišnog prostora i nove funkcije bez dodatnih troškova - uključujući dodatne e-mail adrese, VPN i još mnogo toga.

Da bi istakao promene, Proton takođe donosi vizuelno osvežavanje svojih veb usluga - novi logo i moderniji dizajn desktop i mobilnih aplikacija.

ProtonMail je osnovan u maju 2014, a krenuo sa radom 2016. godine. Osnovala ga je grupa naučnika iz CERN-a i MIT-a, a zajednički cilj im je bio da stvore uslugu enkriptovane e-pošte koja je jednostavna za upotrebu i čiji kod je open-source.