Samsung će obradovati vlasnike starijih Galaxy uređaja sve do 2019. godine!

Izvor: Stefan_Stojanovic

Kompanija Samsung lansirala je Galaxy S22 seriju sa nekoliko značajnih unapređenja kamere, a ta unapređenja će uskoro biti dostupna i vlasnicima ranijih flagship telefona ovog proizvođača.

Galaxy S, Galaxy Note i Galaxy Z modeli dobiće neke od Galaxy S22 opcija širom sveta uskoro, a ažuriranje softvera već je dostupno korisnicima u Južnoj Koreji.

Unapređeni portreti noću tj. Nightography će biti dostupni za uređaje iz serija Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, Z Fold 2 i Z Fold3, a ova opcija daje mogućnost da se telefoto kamera koristi za noćno pravljenje portreta i slikanje u situacijama sa malo prirodnog svetla.

Poboljšana ili prvi put dodata auto-framing mogućnost desiće se za vlasnike Galaxy S21 telefona + S21 FE model, Z Flip 4G / 5G, Z Fold2 i Z Fold3 uređaja, a ova opcija zumira i širi kadar tako da u njega stane do 10 ljudi sa fokusom na lice svakog od njih i to na udaljenosti do pet metara.

Auto-framing je prerađena opcija, koja bi sad trebalo da radi bolje i prvi put se pojavljuje na Galaxy S21 telefonima, što je velika stvar za vlasnike ovih telefona.

Unapređeni efekti za video pozive dolaze na Galaxy S20 seriju + S20 FE, Galaxy Note20 seriju, Galaxy S21 modele + S21 FE, Z Flip 4G / 5G, Z Flip3, Z Fold2 i Z Fold3, a ova funkcija radi sa aplikacijama trećih strana i dodaje zamenu pozadine i kontrole mikrofona vašem pozivu. Podržane aplikacije su: Duo, Google Meet, Knox Meeting, Messenger (Meta), Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom, BlueJeans, Webex Meetings i KakaoTalk. Odlična vest je da će ove mogućnosti dobiti i telefoni Galaxy S10 serije + S10 Lite, Galaxy Note10 serije + Note10 Lite u prvoj polovini ove godine, takođe!

Auto-framing za video pozive doći će na Galaxy S21 seriju + S21 FE, Z Flip 4G / 5G, Z Fold2 i Z Fold3, a doneće mogućnost automatskog kadriranja i fokusiranja na do 10 lica tokom video poziva pomoću zoom in i zoom out funkcije. Ova opcija se automatski podešava, sama od sebe pomoću AI-ja i radi i dok se korisnik kreće.

Pogledajte kako izgledaju unapređenja koja stižu:

Kamera će biti značajno unapređena što se kvaliteta tiče na nekim telefonima i kad su aplikacije trećih strana u pitanju, a to su modeli Samsung Galaxy S21 serije + S21 FE, Z Flip3 i Z Fold3. Napredne opcije obrade fotografije i videa sa povećanim kvalitetom je moguć za aplikacije Instagram, TikTok i Snapchat za sada, a ostale aplikacije će biti dodavane naknadno.

Expert RAW aplikacija stiže na Samsung Galaxy Z Fold3 telefone i biće dostupna kroz Galaxy Store aplikaciju. Takođe, vlasnici preklopnog telefona sa savitljivim ekranom dobiće mogućnost da koriste Pro režim i na telefoto kameri, a očekuje ih i značajno unapređenje kvaliteta video i foto snimanja svih kamera nakon ovog ažuriranja.

Ovo je velika vest za vlasnike svih starijih Samsung telefona, od Galaxy S10 (uključujući i Lite modele) naovamo i zaista je lepo videti da Samsung brine o korisnicima i godinama nakon što su se telefoni pojavili u prodaji (Galaxy S10 stigao je početkom 2019. godine).

Ažuriranje će tokom maja biti dostupno i korisnicima u našem regionu.

Koja opcija kamere će vas najviše obradovati?