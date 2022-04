Krajem godine trebalo bi da konačno pogledamo Avatar 2, koji režiser odlaže već 12 godina!

Izvor: Disney

Prošlo je gotovo trinaest godina od kada nas je proslavljeni Džejms Kameron oduševio svojim CGI blokbasterom.

Avatar je i do danas ostao merilo spektakla kad su kompjuterski efekti i moć animacije na filmu u pitanju - to je jedan od onih filmova, koji su na značajan način promenili Holivudsku produkciju.

Malo efekti, malo priča i umeće glumaca doveli su do toga da Avatar ostane jedan od najprofitabilnijih filmova u istoriji kinematografije (2,85 milijardi dolara je njegova zarada do sada).

Nedugo nakon (ne)očekivanog uspeha, najavljeni su nastavci, i to četiri nastavka! Prvi je trebalo da se nađe u bioskopima još 2014. godine, ali se to nije dogodilo. Iskusni vuk iza kamere poznat je po dugim periodima koji prethode samoj produkciji, a pošto je Avatar umnogome zavisio od napretka tehnologije kompjuterskih efekata, rokovi su redovno probijani. Godina za godinom i nastavak filma je probio deceniju čekanja.

Izvor: Disney

To će se možda i promeniti ove godine, jer je pred njen finiš, za 16. decembar, zakazana premijera nastavka, čiji je zvanični naziv Avatar: The Way of Water. Detalji su za sada šturi, pa je poznato jedino da se radnja odvija deceniju nakon događaja iz prvog dela i da prati dvoje glavnih likova (Džejk i Nejtiri) i njihove potomke. Prvi zvanični video tj. makar kratku najavu očekujemo 6. maja, ako i nju u međuvremenu ne pomere za kasnije.

Naravno, kompanija Disney brine o svima koji su možda zaboravili na prvi deo, pa će njegova remasterizovana verzija nanovo pohoditi bioskope od 23. septembra, a to znači da će film verovatno probiti zaradu od tri milijarde dolara kumulativno za bezmalo deceniju i po.

Na kraju, kako BoxOfficeMojo otkriva, ako sve bude teklo po planu, ostale filmove treba očekivati tokom 2024, 2026. i 2028. godine.

Pogledajte kako izgleda i nova Avatar igra: