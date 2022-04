Ako volite bioskop - imate našu preporuku za Top 6 filmova u aprilu plus za jedan bonus film, kao šlag na tortu…

April mesec nam donosi nastavak Betmena, Fantastičnih zveri, Nikolasa Kejdža u glavnoj ulozi akcione komedije i još mnogo toga sjajnog (nadamo se) za gledanje.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Film VIDEO Izvor: Warner Bros. Pictures

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Slavna autorka Hari Poter serijala, Dž.K. Rouling i studio Warner Bros. pripremili su novu poslasticu za sve ljubitelje sveta čarobnjaka. Vreme je za povratak u magiju!

The Unbearable Weight of Massive Talent Film VIDEO Izvor: Lionsgate Movies

The Unbearable Weight of Massive Talent

Nepodnošljiva težina blistavog talenta, prevod je ove akcione komedije koja je snimana u okolini Dubrovnika. Kejdž je u filmu zbog propadanja svoje karijere primoran da prihvati posao vredan milion dolara i da se pojavi na rođendanu bogatog obožavaoca.

Ubrzo se tok situacije menja, a Nikolas kako bi spasio sebe i svoje voljene, ima zadatak da se preruši u likove koje je igrao tokom cele karijere. U filmu glume i Pedro Paskal i Nil Patrik Harik koji glumi Kejdžovog agenta, a pojavljuju se i Šeron Horgan, Lili Šin, Tifani Hediš i drugi.

THE NORTHMAN Film VIDEO Izvor: Focus Features

The Northman

Priča o nordijskom Hamletu je film proslavljenog režisera Roberta Egersa, koji je u srpske bioskope stigao 14. aprila. Aleksandar Skarsgard tumači ulogu mladog vikinškog princa, koji traži pravdu za ubijenog oca, kralja Aurvandila Var-Ravena.

Ulogu oca igra proslavljena filmska zvezda Itan Hok.

THE BAD GUYS Animirani Film VIDEO Izvor: Universal Pictures

The Bad Guys

Zasnovan na seriji najprodavanijih knjiga The New York Times-a, ovaj animirani film nas vodi u život krimi ekipe životinjskih odmetnika, koji će pokušati da postanu dobri momci.

Oni su: gospodin Vuk džeparoš (dobitnik Oskara Sem Rokvel), gospodin Zmija (Mark Maron), gospodin Ajkula (Kreg Robinson), gospodin Pirana (Entoni Ramos) i gospođa Tarantula (Akvafina), poznatija kao mreže.

Petite Maman Film Video Izvor: Madman Films

Petite Maman

Nakon filma Portret dame u vatri, nagrađivana rediteljka Celine Sciamma, prezentuje nam simboličnu fantaziju. Nakon iznenadnog nestanka mame, Neli sreće devojčicu svojih godina, Marion, za koju se u nastavku ispostavlja da je njena mama.

Autorka se iz ženske perspektive osvrće na odrastanje, razumevanje i međusobno praštanje. Kritika kaže da je ovo njen najbolji film do sada.

THE BATMAN Film Video Izvor: Warner Bros. Pictures

The Batman

Ljubitelji Betmena, imaće priliku da premijerno pogledaju novi deo Matt Reeves-a, koji je na IMDB dobio ocenu 8.3.

Usamljeni osvetnik nakon nekoliko godina postaje jedino utelovljenje pravde među svojim sugrađanima i prilično mu dobro ide na svetskim blagajnama i dalje...

I još jedan za kraj...

I jedan bonus film za porodičnu uživanciju - Sonikov Film 2 će vas totalno oduševiti i sjajno zabaviti! Uz to je na tragu da postane najuspešniji film rađen po video igri ikad, što nije mala stvar, ako u vidu imamo koliko je filmova na gejming teme do sada snimljeno (a i da ne spominjemo to koliko smo smeća na iste te teme pogledali).

Sonikov Film 2 je uspeh u svakom smislu, možda malo preglumljen, ali dobro, i dalje je izuzetno šarmantan i zabavan!