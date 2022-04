Jedna od kompanija koja omogućava taksi vožnju bez vozača Cruise, nedavno je imala bliski susret sa policijom, kreirajući uvrnutu i komičnu situaciju.

Cruise svoje usluge taksi vozila bez vozača pruža već dva meseca u San Francisku, i već su imali prilike da se susretnu sa policijom zbog isključenih svetala.

Nakon što je policija zaustavila Chevy Bolt Cruise vozilo, policajac je prišao do prozora i neuspešno probao da otvori vrata vozila. Nakon toga se okrenuo da se vrati do svog vozila, a autonomni Cruise taksi je polako počeo da se udaljava. U 99% slučajeva ovo je idealni scenario za policijsku jurnjavu, ali se taksi automobil nedugo zatim zaustavio i uključio sva četiri žmigavca.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS