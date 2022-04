Ilon Mask odlukom da odloži otkrivanje činjenice da je postao vlasnik jednog dijela Twitter mreže zaradio 156 miliona dolara, ali bi mogao da bude kažnjen zbog toga.

Izvor: SmartLife / Flickr / Daniel Oberhaus (2018)

Svijet i nije bio toliko iznenađen što je Ilon Mask postao vlasnik 9,2% Twitter mreže, ali je i te kako bio zaintrigiran činjenicom kad je Mask najavio Edit dugme.

I dok su se širom planete svađali oko toga da li nam Edit dugme treba ili ne, stručnjaci su se bavili drugim stvarima - zašto je Ilon Mask ćutao da je postao najveći manjinski vlasnik Twitter-a…

Proslavljeni vizionar i vlasnik SpaceX i Tesla kompanija je očigledno mašina za pravljenje para, a istraga će utvrditi da li je prekršio zakon svojim ćutanjem o preuzimanju dela Twitter mreže.

Ilon Mask je namjerno ili slučajno objavio obavještenje cijelom svijetu da je kupio udio u Twitter mreži 11 dana nakon što je to zapravo učinio, a ova odluka ili samo “loša procjena“ je prema prognozama bezbjednosnih i drugih eksperata u domenu biznisa i poslovanja mogla da mu donese čak 156 miliona dolara!

To je sve moguće zbog 50-godišnjeg zakona koji zahtijeva da investitori obavijeste Komisiju za hartije od vrijednosti (američki CES) kad pređu pet odsto udjela u kompaniji. Mask je to dostigao 14. marta, prema zvaničnim podacima, ali je to Komisiji otkrio tek 25. marta i javno tek početkom aprila, kad je i vijest odjeknula širom svijeta.

U međuvremenu je nastavio da kupuje akcije po cijeni od oko 39 dolara po svakoj, čime je njegov ukupan udeo dostigao 9,2 odsto. Nakon njegovog obaveštenja o svemu, cijena akcija Twitter mreže porasla je za otprilike 30 odsto i sada je iznad 50 dolara po akciji.

Kasno podnošenje zahtjeva donijelo je Masku 156 miliona dolara, rekao je Dejvid Kas, profesor finansija na poslovnoj školi Univerziteta Merilend. "Zaista ne znam šta mu prolazi kroz glavu. Da li je bio neznalica ili znao da krši zakon o hartijama od vrijednosti?", rekao je profesor za američke medije. Ko god se bavio poslovima za Maska, trebalo je da zna, rekao je Kas.

Izvor: Twitter

Nepoštovanje zakona o hartijama od vrijednosti - bilo namjerno ili slučajno - predstavlja način na koji milijarderi i moćni pojedinci mogu da zaobiđu savezna pravila, pa čak i poreski zakon, kako bi nastavili da uvećavaju svoje bogatstvo. SEC (Securities and Exchange Commission) bi mogao da kazni Maska ili njegov tim zbog ovakvih odluka, bez obzira na to da li su namjerne ili zaista plod neznanja, ali će vjerovatno ta kazna biti ograničena na svega stotinu hiljada dolara, prema pravnim stručnjacima i stručnjacima za bezbjednost.

Ilon Mask nije odgovorio na zahtjeve za komentar lista The Washington Post, koji je priču i objavio, kao ni advokati za hartije od vrijednosti koji su radili za njega. I predstavnici SEC-a su odbili da komentarišu ovaj slučaj.

Šta vi kažete na ovo - slučajnost ili ne?!